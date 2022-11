VIDEO/ Entretien avec Michel Godet, directeur commercial de Voltec sur Alsace Business du mardi 29 novembre 2022

Alsace Business du mardi 29 novembre 2022 a consacré son sujet du jour à Voltec, fabricant français de modules photovoltaïques qui compte doubler sa capacité de production dans les prochaines semaines pour répondre à une demande toujours plus forte. La hausse des coûts de l’énergie convoque les entreprises et les ménages vers des solutions de production d’énergies vertes compétitives comme l’énergie solaire. Directeur commercial de Voltec, Michael Godet évoque également le projet de la future usine sur laquelle Voltec s’est positionnée avec l’IPVF via une technologie de rupture tandem silicium-pérovskite…

