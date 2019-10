Visite dâ€™un par parc solaire et dÃ©bat autour des EnR pour Emmanuelle Wargon en Nouvelle-Aquitaine

L’objectif d’Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, est de rendre les choix de la transition écologique possible pour tous et dans tous les territoires. C’est avec cette volonté qu’elle se rendra durant trois jours en région Nouvelle-Aquitaine et traversera trois départements en commençant par la Charente. À travers des formats de dialogue direct (permanence citoyenne, débat citoyen), ce déplacement sera l’occasion pour la ministre d’échanger avec les habitants de la région, de comprendre leurs attentes en matière de transition écologique et solidaire ainsi que leur problématique quotidienne dans le but de co-construire des solutions adaptées avec nos concitoyens.

Ce déplacement en Dordogne débutera par des entretiens citoyens à la préfecture de Périgueux où des habitants de la région pourront venir dialoguer avec la secrétaire d’État. Le lendemain, Emmanuelle Wargon ira visiter les installations de la centrale photovoltaïque de la commune de Faux, avant d’animer un débat citoyen intitulé « Énergies renouvelables : éolien, méthanisation, solaire… Discutons-en ! ». A l’issue de ce grand débat citoyen, la secrétaire d’État assistera à une présentation des actions du Contrat de transition écologique du Bergeracois et le lancera officiellement. Lancés par le Gouvernement en février 2018, les « Contrats de transition écologique » (CTE) ont pour ambition d’accompagner les collectivités qui le souhaitent dans tous les aspects de la transition écologique, y compris les mutations économiques et sociales.