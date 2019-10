Accenta lÃ¨ve 4,7 Millions dâ€™euros pour dÃ©mocratiser le bÃ¢timent bas carbone

Accenta, spécialiste des technologies nouvelle génération de chauffage et climatisation bas carbone pour les bâtiments et éco-quartiers, annonce une levée de fonds de 4,7 millions d’euros à parité auprès du fonds de capital-risque Serena, d’EREN Groupe via sa filiale EREN TES (Pâris Mouratoglou) et avec le soutien d’un abondement de Bpifrance. Cette opération permet à Accenta d’accélérer son avance technologique, de renforcer ses équipes de recherche et développement installées sur le plateau de Saclay et à Paris et de développer ses forces commerciales avec un plan d’embauche d’une vingtaine de personnes. Son ambition : démocratiser au plus vite le bâtiment bas carbone notamment en diffusant sa technologie à grande échelle au sein des bureaux d’étude spécialisés dans les systèmes de chauffage et de climatisation.

La technologie d’Accenta répond à un enjeu majeur de la transition énergétique et environnementale en diminuant jusqu’à 60% la consommation d’énergie et jusqu’à 80% les émissions de CO2 du bâtiment en phase d’exploitation. Elle est le fruit de trois années de recherche et développement avec les laboratoires prestigieux dont le Centre d’Efficacité Énergétique des Systèmes d’ARMINES – MINES PARISTECH, le BRGM – Bureau de Recherche Géologique et Minière et de l’Ecole Polytechnique.

Valorisation de la chaleur solaire

Utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation du parc immobilier existant, la technologie chauffe et climatise les bâtiments grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle, passant d’une logique réactive à une logique prévisionnelle des besoins énergétiques, et grâce au stockage thermique inter-saisonnier qui valorise la chaleur solaire ou récupérée des systèmes de climatisation. Cette optimisation du recours aux énergies renouvelables et de récupération favorise le remplacement des énergies fossiles comme le gaz ou le fioul jusque-là incontournables. Ainsi la technologie d’Accenta permet de produire la juste quantité de chaleur et de froid au bon moment, avec des rendements thermodynamiques exceptionnels et des émissions de CO 2 drastiquement réduites.

Pierre Trémolières, co-fondateur et Président d’Accenta, déclare : « Nos performances technologiques et économiques, sans équivalent opérationnel sur le marché, permettent d’envisager une vraie décarbonation des bâtiments à un coût très inférieur aux solutions habituellement mises en œuvre notamment sur les travaux d’isolation de l’enveloppe. Elles répondent aussi aux exigences réglementaires environnementales cadrant la construction de bâtiments neufs – RE2020 – ou la rénovation du parc existant – décret tertiaire. Elles offrent enfin la possibilité de développer des ‘smart grids’ thermiques pour alimenter les éco-quartiers en chaleur bas carbone.»

Duo gagnant : énergies renouvelables et intelligence artificielle

Pâris Mouratoglou, Fondateur et Président d’EREN Groupe, ajoute : « La combinaison des énergies renouvelables solaires avec des capacités de stockage thermique et l’optimisation que permet l’intelligence artificielle vont accélérer la transition énergétique et la décarbonation du bâtiment tout en réduisant son impact budgétaire. Accenta apporte la brique technologique manquante pour que cette révolution ait lieu à court terme. »

Après le lancement de la commercialisation de la technologie bas carbone en 2018, Accenta a rencontré un succès au-delà des attentes avec plus 450.000 m² de bâtiments à rendre compatible avec les nouvelles normes ou à équiper. Plusieurs entreprises comme Airbus Group et Vinci Energies, Icade, Eurovia ou encore Prologis ont choisi la technologie Accenta pour diminuer significativement l’empreinte environnementale de leur parc immobilier. La société Accenta intervient sur les projets avec un réseau de professionnels de la conception des systèmes énergétiques des bâtiments. Elle travaille notamment avec des acteurs majeurs de l’ingénierie comme Ginger Burgeap, Alto, Franck Boute Consultant, Arcadis, Artelia ou Sinteo ainsi que les principales ESCo – Energie Service Compagny – comme Engie ou Dalkia.