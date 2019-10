Monabee, une campagne pour promouvoir lâ€™autoconsommation : Â« On a tous une bonne raison de passer Ã  lâ€™Ã©nergie solaire Â»

Tandis que l’engouement des Français pour de nouveaux modes de consommation ne cesse de croitre en même temps que les inquiétudes liées à l’écologie et à l’environnement, Monabee annonce le lancement de sa nouvelle campagne de communication « On a tous une bonne raison de passer à l’énergie solaire » avec pour ambition de rappeler que l’autoconsommation solaire a un rôle essentiel à jouer pour l’accélération de la croissance verte et pour replacer l’humain au cœur de sa consommation d’énergie.

Une campagne de communication grand public qui vient s’appuyer sur deux enjeux fondamentaux :

• L’autoconsommation solaire, en tant que solution possible et accessible, devant l’urgence de la situation écologique globale où chacun peut, à sa manière, participer à l’effort de décarbonation des usages énergétiques.

• Le rôle clé de l’humain et de ses motivations, toutes différentes par nature mais convergentes, en plaçant l’énergie solaire et l’autoconsommation au centre d’un nouveau mode de consommation durable et vertueux, aussi bien pour soi-même que pour autrui, pour aujourd’hui et surtout pour demain.

« Quand on met en lumière les motivations de nos clients pour passer à la production d’énergie solaire, nous avons remarqué qu’elles étaient en réalité toutes différentes. Certains souhaitent gagner en autonomie, d’autres veulent faire des économies, d’autres pensent à l’avenir, à la planète qu’ils vont laisser à leurs enfants… C’est en creusant un peu plus avec eux que nous nous sommes aperçus que leurs raisons sont bien plus spécifiques et c’est ce message que nous avons voulu retranscrire.

Autrement dit, l’autoconsommation c’est avant tout le pouvoir de mieux consommer et ce pouvoir trouve sa source dans une motivation personnelle grâce à laquelle l’individu se trouve animé par l’envie de reprendre la main sur sa consommation. L’objectif est de créer un dialogue, de faire naître une interrogation : pourquoi pas moi, quelle serait ma raison de passer à l’énergie solaire ? Pour Monabee, il est essentiel de replacer l’humain au cœur de sa consommation, au cœur de sa donnée énergétique » confie Jean-Denis Gitton, Directeur de la Communication et du Marketing chez Monabee. La campagne a été lancée sur les réseaux sociaux le samedi 12 octobre et sera relayée pendant le mois d’octobre sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

<a href=”http://www.youtube.com/watch?v=2lIDB1x9i5c&t=2s“>Voir la vidéo…</a>