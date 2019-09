Visa Off, Sunchain expose avec humour sa technologie de mobilitÃ© solaire Ã©lectrique

En ce début septembre à Perpignan et en parallèle du prestigieux festival de photo-reportage Visa pour l’Image, se déroule le festival Visa Off organisé, dans de nombreux commerces de la ville, par la chambre de Commerce et d’Industrie. Une exposition du Off se trouve également au sein même des locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Parmi les clichés, celui de la start-up Sunchain et de son équipe, a retenu notre attention. Il exprime et montre avec humour ce que peut permettre la blockchain en matière de mobilité électrique propre. Même à distance, le propriétaire d’une voiture électrique sera en capacité d’utiliser l’énergie solaire de son installation photovoltaïque personnelle. Une énergie potagère que l’on cultive et qui alimente le moteur électrique de son véhicule propre ! Vous avez dit mobilité solaire !