Timeline de Vivian Daval : quand une Å“uvre dâ€™art stimule un projet dâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que

L’art est précurseur. Les artistes sont amenés à changer le monde. Lauréat de l’appel à projet lancé par Altarea Cogedim et Crescendo, Vivian Daval, artiste visuel, a imaginé une œuvre destinée à faire le lien entre le passé industriel rythmé par l’activité des usines Westinghouse et Kodak et le futur tourné tourné vers le tertiaire de Sevran au cœur du Grand Paris. Son œuvre, proche des grands axes et des transports publics, s’illuminera à la tombée de la nuit. Les riverains pourront découvrir cette ligne lumineuse dessinant le paysage du siècle dernier. Timeline se veut un hommage au passé ouvrier de la ville, et une préfiguration de son avenir, par sa dimension sociétale, mais aussi environnementale.

Le photovoltaïque fait partie intégrante de l’œuvre

En effet, Vivian Daval a fait des choix forts témoignant de son engagement écologique. Prenant en compte les problèmes induits par la pollution visuelle, les matériaux polluants et la surconsommation en énergie, il a opté pour de la LED à basse consommation. Il a choisi le photovoltaïque pour assurer l’autonomie énergétique de l’œuvre. « En fait, le photovoltaïque fait partie intégrante de l’œuvre. Je voulais que mon œuvre ne représente aucun surcoût pour la collectivité au sein de laquelle on retrouve des résidences étudiantes, un EHPAD et du logement social. Mon idée a donc été de compenser la consommation nocturne des LED par une production diurne d’électricité solaire qui sera autoconsommée par les résidents. J’ai ainsi fait installer 16 panneaux français de 300 Wc soit une centrale de 4,8 kWc qui devraient être en capacité de produire 4 300 kWh annuels. Comme les besoins sont étalonnés à 3 000 kWh, mon œuvre, par ce surplus de 1300 kWh, sera créditrice en électricité » se réjouit l’artiste.

Enfin, l’artiste a limité la production de CO2 en privilégiant des fournisseurs d’Île-de-France et réduit l’usage des matières plastiques dans la conception de son installation. Volontairement simple dans sa forme, Timeline est une véritable prouesse technique. Les LEDs ont été fixées sur la cage métallique qui couronne la proue de l’îlot conçu par le cabinet LIN. C’est avec cette structure existante que l’artiste a composé, relevant de multiples défis. L’œuvre lumineuse dessine sur deux faces la ligne des toits des usines d’hier, tout en la laissant sortir du cadre, comme si les usines Kodak et Westinghouse reprenaient vie.

Une œuvre novatrice et fédératrice

Timeline a été imaginé comme une œuvre transgénérationnelle, qui crée du lien au cœur d’un quartier riche de sa diversité. Situé sur les anciennes friches industrielles, ce nouveau quartier s’inscrit dans le cadre d’une opération plus vaste de revitalisation urbaine, « Sevran Terre d’Avenir ». Altarea Cogedim, Crescendo et la Ville de Sevran, initiateurs du projet SWF(Sevran-Westinghouse-Freinville), ont souhaité voir s’élever à cet emplacement stratégique une œuvre artistique fédératrice. Timeline a vocation à devenir l’un des éléments forts de l’identité du nouveau quartier. Mise en lumière officielle le 12 septembre 2019 à 19h30. Une œuvre novatrice qui fournit de l’électricité verte pour un lieu historique !