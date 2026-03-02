Virya Energy et la BERD s’associent pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en Pologne

Virya Energy NV annonce lâ€™accÃ©lÃ©ration de son expansion dans le domaine des Ã©nergies renouvelables en Pologne, grÃ¢ce Ã un partenariat stratÃ©gique avec la Banque europÃ©enne pour la reconstruction et le dÃ©veloppement (BERD) en vue de lâ€™acquisition et de la poursuite de la rÃ©alisation du portefeuille de dÃ©veloppement dâ€™Optima Wind, qui comprend des projets photovoltaÃ¯ques, BESS et Ã©oliens terrestres en Pologne. Avec le soutien continu des fondateurs d’Optima Wind, Izabela Olenska-Moustacakis et Jean-Claude Moustacakis, ce partenariat donne naissance Ã Virya Renewables Poland, une nouvelle plateforme dÃ©diÃ©e aux Ã©nergies renouvelables dont la capacitÃ© totale potentielle dÃ©passe 2 GW et qui a pour objectif de faire progresser la transition Ã©nergÃ©tique de la Pologne.

Ce partenariat permettra Ã Virya Renewables Poland d’acquÃ©rir et de dÃ©velopper un portefeuille important d’actifs dans le domaine des Ã©nergies renouvelables, y compris les droits sur les projets actuellement dÃ©tenus par Optima Wind sp. z o.o.

Le projet Sidlowo (722 MWc), la plus grande ferme solaire photovoltaÃ¯que de Pologne

La plateforme se concentre notamment sur le dÃ©veloppement, la construction et l’exploitation de projets renouvelables Ã grande Ã©chelle dans tout le pays, dont un projet phare de 722 MWc d’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que dont la construction dÃ©butera dans les prochaines semaines. Le projet Sidlowo sera non seulement la plus grande ferme solaire photovoltaÃ¯que de Pologne, mais aussi la premiÃ¨re installation Ã grande Ã©chelle raccordÃ©e au rÃ©seau haute tension 400 kV de PSE. Une fois opÃ©rationnel, le portefeuille initial devrait produire suffisamment d’Ã©lectricitÃ© respectueuse du climat pour alimenter l’Ã©quivalent de 400 000 foyers en Pologne chaque annÃ©e et Ã©viter prÃ¨s de 500 000 tonnes d’Ã©missions de COâ‚‚ par an. Ces chiffres marquent une avancÃ©e majeure pour le paysage des Ã©nergies renouvelables en Pologne. En combinant l’expertise de Virya et d’Optima Wind en matiÃ¨re de dÃ©veloppement avec la soliditÃ© financiÃ¨re et le leadership de la BERD en matiÃ¨re de durabilitÃ©, cette initiative accÃ©lÃ©rera le dÃ©ploiement responsable de capacitÃ©s d’Ã©nergie propre Ã grande Ã©chelle tout en soutenant une gouvernance solide et une gestion environnementale responsable. Â« Aujourd’hui, nous franchissons une Ã©tape importante vers la rÃ©alisation de nos ambitions Ã long terme en Pologne et dans le monde. La transition Ã©nergÃ©tique doit Ãªtre un catalyseur et un facteur de stabilisation dans un monde en mutation rapide. La mener Ã bien aux cÃ´tÃ©s de partenaires de confiance tels que la BERD et Optima Wind nous rapproche de cet objectif. Ce partenariat reflÃ¨te notre vision Ã long terme et, grÃ¢ce Ã notre stratÃ©gie Â« Fit For Purpose Â», aura un impact positif significatif sur les marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques polonais et europÃ©en Â» confie Paul Tummers, CEO de Virya Energy. Â

Virya Energy vise au moins 4,3 GW Ã l’Ã©chelle mondiale d’ici 2034

Cela tÃ©moigne de l’engagement de Virya Energy Ã favoriser une transition Ã©nergÃ©tique responsable en Europe et au-delÃ , ce qui correspond bien aux progrÃ¨s remarquables rÃ©alisÃ©s par la Pologne dans sa transformation Ã©nergÃ©tique. En juin 2025, les Ã©nergies renouvelables ont dÃ©passÃ© le charbon pour la premiÃ¨re fois dans l’histoire de la Pologne, conformÃ©ment au Plan national pour l’Ã©nergie et le climat qui vise Ã atteindre plus de 50 % d’Ã©lectricitÃ© renouvelable d’ici 2030. Cet objectif est soutenu par le gestionnaire du rÃ©seau de transport polonais PSE, qui s’est engagÃ© Ã investir environ 15 milliards d’euros d’ici 2034 pour permettre au rÃ©seau de supporter jusqu’Ã 45 GW d’Ã©nergie solaire et 19 GW d’Ã©nergie Ã©olienne terrestre. La combinaison des activitÃ©s existantes de Virya et de la nouvelle plateforme devrait permettre de disposer d’un parc d’actifs renouvelables opÃ©rationnels en Pologne dÃ©passant 1 GW au cours des cinq prochaines annÃ©es, soit plus de dix fois la base opÃ©rationnelle actuelle de Virya dans le pays, et contribuer Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique de la Pologne. Virya Energy exploite actuellement 0,7 GW de capacitÃ© renouvelable installÃ©e, dont 10 % en Pologne, et vise au moins 4,3 GW Ã l’Ã©chelle mondiale d’ici 2034.

Quid de Virya EnergyÂ ?

Virya Energy, pionnier belge dans le domaine des solutions Ã©nergÃ©tiques durables, a Ã©tÃ© fondÃ© en 2019 grÃ¢ce au partenariat stratÃ©gique entre Colruyt Group (30 %) et Korys (70 %), la holding d’investissement de la famille Colruyt. OpÃ©rant sur l’ensemble de la chaÃ®ne de valeur de l’Ã©nergie durable, la sociÃ©tÃ© couvre des activitÃ©s allant du dÃ©veloppement et de la construction Ã l’exploitation et Ã la distribution, ses activitÃ©s de distribution Ã©tant gÃ©rÃ©es par sa filiale DATS 24. Le portefeuille de Virya Energy comprend des investissements stratÃ©giques dans les domaines de l’Ã©nergie Ã©olienne et solaire, du dÃ©veloppement de l’hydrogÃ¨ne durable, de la distribution d’Ã©nergie et des services spÃ©cialisÃ©s dans le secteur de l’Ã©nergie. Avec plus de deux dÃ©cennies d’expÃ©rience dans l’Ã©nergie Ã©olienne terrestre depuis 1999, un rÃ´le de pionnier dans l’Ã©olien offshore entre 2009 et 2023 et dans l’hydrogÃ¨ne durable depuis 2012, Virya Energy a acquis une vaste expertise dans le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. Avec une Ã©quipe de plus de 700 membres Ã travers le monde, Virya Energy est prÃ©sente dans plus de 15 pays en Europe et en Asie. Virya Energy exploite actuellement 0,7 GW de capacitÃ© renouvelable installÃ©e, dont 10 % en Pologne, et vise au moins 4,3 GW Ã l’Ã©chelle mondiale d’ici 2034. La stratÃ©gie Â« fit for purpose energy Â» (une Ã©nergie adaptÃ©e Ã l’usage) de l’entreprise permet de fournir des solutions Ã©nergÃ©tiques sur mesure, de la production aux utilisateurs finaux, favorisant ainsi l’accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique et le dÃ©veloppement de technologies innovantes.