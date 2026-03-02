TRIBUNE/Solaire : la voie de lâ€™Europe vers lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique par Walburga Hemetsberger, PDG, SolarPower Europe

La sÃ©curitÃ© de lâ€™Europe et la compÃ©titivitÃ© de notre secteur sont profondÃ©ment enracinÃ©es dans le solaire et le stockage. En fÃ©vrier, nous avons participÃ© Ã plusieurs Ã©vÃ©nements stratÃ©giques et discussions, dÃ©fendant le rÃ´le central des Ã©nergies renouvelables dans la compÃ©titivitÃ© et la sÃ©curitÃ© de lâ€™Europe. Lors du Sommet europÃ©en de lâ€™industrie Ã Anvers, nous avons dÃ©fendu le solaire et le stockage comme essentiels au succÃ¨s industriel. Les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques restent un obstacle pour de nombreux secteurs, mais les solutions sont Ã portÃ©e de main.

Lâ€™Ã©nergie solaire est dÃ©sormais la source dâ€™Ã©lectricitÃ© la plus abordable dans une grande partie du monde. AssociÃ© au stockage, elle offre une Ã©nergie fiable, prÃ©visible et rentable tant pour lâ€™industrie que pour les mÃ©nages â€“ une promesse que les importations de combustibles fossiles ne peuvent Ã©galer. Pour libÃ©rer ces avantages, lâ€™Europe doit moderniser son infrastructure Ã©nergÃ©tique. SolarPower Europe, aux cÃ´tÃ©s de ses membres, milite activement pour une plus grande flexibilitÃ© du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique Ã travers notre campagne #LetsFlex et une sÃ©rie dâ€™Ã©vÃ©nements avec nos associations nationales.

La rÃ©ponse Ã la demande, les solutions de stockage avancÃ©es et les marchÃ©s flexibles garantissent que lâ€™Ã©nergie solaire Ã faible coÃ»t parvienne Ã ceux qui en ont besoin, quand ils en ont besoin. Nos efforts sâ€™Ã©tendent Ã encourager les dÃ©cideurs Ã simplifier lâ€™accÃ¨s aux accords dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã long terme (PPA), qui permettent aux industries Ã©nergivores dâ€™obtenir des Ã©nergies renouvelables abordables. Nous poussons Ã©galement Ã une augmentation des investissements dans la rÃ©orientation de la production solaire vers lâ€™Europe et au renforcement des partenariats internationaux, reconnaissant le solaire comme un secteur stratÃ©gique tant pour la sÃ©curitÃ© Ã©conomique quâ€™Ã©nergÃ©tique.

La politique Ã©nergÃ©tique a Ã©galement Ã©tÃ© au cÅ“ur de la ConfÃ©rence de Munich sur la sÃ©curitÃ©, oÃ¹ les dirigeants europÃ©ens ont soulignÃ© que les choix Ã©nergÃ©tiques dâ€™aujourdâ€™hui faÃ§onneront la prospÃ©ritÃ© et la sÃ©curitÃ© de lâ€™Europe pour des gÃ©nÃ©rations. Le message de la Commission europÃ©enne Ã©tait clair : lâ€™Ã©lectrification et les Ã©nergies renouvelables sont lâ€™avenir. Sur le terrain, jâ€™ai soulignÃ© comment lâ€™Ã©nergie solaire associÃ©e aux batteries peut rÃ©pondre Ã la demande sans nouvelles dÃ©pendances ni retards.

Lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, la production solaire et Ã©olienne a dÃ©passÃ© pour la premiÃ¨re fois les combustibles fossiles en Europe, marquant une avancÃ©e significative vers lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Le consensus aprÃ¨s un dÃ©bat intense au Centre de lâ€™Ã©nergie de Munich est indÃ©niable : les Ã©nergies renouvelables et lâ€™Ã©lectrification sont la voie la plus Ã©conomique et la plus rapide. Lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable produite localement est vitale pour la souverainetÃ© et la rÃ©silience de lâ€™Europe.

Pour conclure le mois, notre Forum annuel europÃ©en Ã Bruxelles a rÃ©uni les principaux PDG des entreprises du solaire et du stockage ainsi que des dÃ©cideurs europÃ©ens pour discuter de lâ€™importance de lâ€™Ã©lectricitÃ© locale pour la sÃ©curitÃ© et la compÃ©titivitÃ© de lâ€™Europe. Nous avons rÃ©pondu Ã lâ€™urgence dâ€™augmenter la flexibilitÃ© du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique et renforcÃ© le rÃ´le crucial du solaire, notamment dans un contexte de renouvellement de lâ€™armement Ã©nergÃ©tique. En regardant vers lâ€™avenir, nous restons dÃ©terminÃ©s Ã faÃ§onner le cadre climatique europÃ©en et Ã soutenir la croissance des secteurs solaire et du stockage.