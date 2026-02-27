Bilan Ã©lectrique 2025 : la production dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e dopÃ©e par le solaire et lâ€™Ã©olien

Le Bilan Ã©lectrique 2025 de RTE confirme que les conditions sont rÃ©unies pour permettre Ã la France dâ€™accÃ©lÃ©rer son Ã©lectrification et rÃ©duire durablement sa dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles : une production abondante et dÃ©carbonÃ©e Ã plus de 95 % (le volume de production dÃ©carbonÃ©e atteint un niveau historique) et des prix compÃ©titifs, infÃ©rieurs Ã ceux de nombreux voisins, qui se traduisent par des exportations record. Le parc installÃ© de production dâ€™Ã©lectricitÃ© franÃ§ais a par ailleurs poursuivi son dÃ©veloppement avec une forte croissance des capacitÃ©s solaires et la mise en service dâ€™un nouveau parc Ã©olien en mer. ExplicationsÂ !

Â

Le Bilan Ã©lectrique franÃ§ais pour l’annÃ©e 2025 met en Ã©vidence des constats inÃ©dits. En 2025, la consommation Ã©lectrique est demeurÃ©e stable, et reste prÃ¨s de 6% infÃ©rieure Ã son niveau dâ€™avant-crise. La production totale dâ€™Ã©lectricitÃ© en France a lÃ©gÃ¨rement crÃ» en 2025 (547,5 TWh) mais la production bas-carbone a atteint un maximum historique de 521,1 TWh et la production thermique fossile a atteint son plus bas niveau depuis 75 ans. La part dâ€™Ã©lectricitÃ© bas-carbone dans le mix franÃ§ais se maintient donc Ã plus de 95 %. Le contenu en Ã©missions de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© franÃ§aise a atteint un minimum historique (10,9 MtCO2eq) et est lâ€™un des plus bas dâ€™Europe.

La capacitÃ© solaire installÃ©e a dÃ©passÃ© en 2025 celle des installations hydrauliques franÃ§aises

Le parc Ã©lectrique en France mÃ©tropolitaine a atteint 164,5Â GW fin 2025Â (toutes filiÃ¨res confondues). Cette puissance intÃ¨gre le rÃ©acteur nuclÃ©aire de FlamanvilleÂ 3 (1,6Â GW), couplÃ© au rÃ©seau en dÃ©cembre 2024, dont la mise en service progressive sâ€™est poursuivie au cours de lâ€™annÃ©e 2025 et dÃ©but 2026.

En 2025, le dÃ©veloppement des capacitÃ©s de production dâ€™Ã©lectricitÃ© franÃ§aise tient en premier lieu Ã celui des capacitÃ©s solaires photovoltaÃ¯ques qui ont continuÃ© Ã progresser Ã un rythme Ã©levÃ© en 2025 (+5,9Â GW). La capacitÃ© solaire installÃ©e (30,4Â GW en fin dâ€™annÃ©e) a dÃ©passÃ© en 2025 celle des installations hydrauliques franÃ§aises (25,7Â GW). Le dÃ©veloppement du parc Ã©olien franÃ§ais sâ€™est Ã©galement poursuivi en 2025, Ã la faveur de laÂ mise en service du parc en mer dâ€™Yeu-NoirmoutierÂ (+0,4Â GW) et de la croissance des capacitÃ©s Ã©oliennes terrestres (+0,9 GW) dont leÂ rythme de dÃ©veloppement a ralenti pour la troisiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive. Le parc thermique fossile a lÃ©gÃ¨rement reculÃ© (-0,2Â GW), principalement avec la fermeture de petites centrales de cogÃ©nÃ©ration.

Les flexibilitÃ©s offertes par les parcs solaires et Ã©oliens franÃ§ais ont sensiblement progressÃ©

Comme lâ€™a soulignÃ© le Bilan prÃ©visionnel 2025, lâ€™Ã©volution du parc de production et lâ€™atonie de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© conduisent Ã ce queÂ les dÃ©fis en matiÃ¨re dâ€™exploitation du systÃ¨me Ã©lectrique se concentrent dÃ©sormais de plus en plus sur les pÃ©riodes conjuguant une forte production, notamment renouvelable, et une faible consommation.Â CetteÂ nouvelle donne impose de pouvoir piloter avec prÃ©cision lâ€™appareil de production et lâ€™ensemble des filiÃ¨res qui le composent. AuÂ cours de lâ€™annÃ©e 2025, les flexibilitÃ©s offertes par les parcs solaires et Ã©oliens franÃ§ais ont sensiblement progressÃ©Â :

La puissance des installations solaires et Ã©oliennes susceptibles de moduler leur production sur un signal de prix a augmentÃ© de lâ€™ordre de 3Â GWÂ par rapport Ã 2024 (+1,6Â GW pour le solaire et +1,7Â GW pour lâ€™Ã©olien), puisque la majoritÃ© des capacitÃ©s Ã©oliennes terrestres et les plus importantes installations photovoltaÃ¯ques installÃ©es en 2025 bÃ©nÃ©ficient du mÃ©canisme de complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration, qui prÃ©voit une incitation Ã©conomique Ã la modulation de la production lorsque les prix de marchÃ© sont nÃ©gatifs.Â Si cette flexibilitÃ© contribue Ã lâ€™Ã©quilibre du systÃ¨me, sa mise en Å“uvre doit Ãªtre pilotÃ©eÂ pour Ã©viter des variations trop brusques de la puissance produite au moment du passage Ã un prix nÃ©gatif. Les capacitÃ©s Ã©oliennes et solaires participant au mÃ©canisme dâ€™ajustement ont Ã©tÃ© multipliÃ©es par prÃ¨s de dix au cours des douze derniers mois, atteignant 5,6Â GWÂ Ã la fin de lâ€™annÃ©e 2025. Cette augmentation dÃ©coule dâ€™Ã©volutions successives du cadre lÃ©gal et rÃ©glementaire au cours de lâ€™annÃ©e.

EncadrÃ©

Â

La France nâ€™a donc pas Â« bradÃ© Â» son Ã©lectricitÃ©

Les prix franÃ§ais de lâ€™Ã©lectricitÃ© sur les marchÃ©s Ã terme ont diminuÃ©. Ils se sont largement dÃ©couplÃ©s de ceux des pays voisins, et sâ€™Ã©tablissent dÃ©sormais Ã des niveaux trÃ¨s infÃ©rieurs Ã ces derniers. La France a enregistrÃ© un nouveau record dâ€™exportation en 2025 (+92,3 TWh, soit 17% de sa production et un volume supÃ©rieur Ã la consommation dâ€™un pays comme la Belgique), dans la continuitÃ© de lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente. La valorisation de ces exports dâ€™Ã©lectricitÃ© de la France sâ€™est Ã©levÃ©e Ã 5,4 Mdâ‚¬ en 2025 (et de lâ€™ordre de 9 Mdâ‚¬ en prenant en compte le prix moyen des pays vers lesquels la France exporte) : la France nâ€™a donc pas Â« bradÃ© Â» son Ã©lectricitÃ© : elle a exportÃ© presque en permanence sa production compÃ©titive et excÃ©dentaire.

analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2025/synthese