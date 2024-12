Virya Energy dÃ©voile une nouvelle organisation au service de sa croissance

A l’occasion du salon EnerGaïa, Virya Energy, acteur reconnu de la transition énergétique, présente sa nouvelle organisation qui regroupe ses différentes activités de production EnR – éolien, photovoltaïque et hydrogène – sous le nom Virya Energy. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique de croissance significative pour le groupe.

Pionnier de l’éolien terrestre, le groupe Virya Energy présente le regroupement de ses activités liés au renouvelable – éolien, photovoltaïque et hydrogène – sous un même et unique nom : Virya Energy. En France, sont concernées les entreprises Eurowatt, Sunopée et Éoly Energy, qui regroupent 150 collaborateurs. « Cette nouvelle organisation de nos activités sous le nom de Virya Energy est une étape importante dans l’histoire de notre groupe. Cela répond à un triple objectif : augmenter notre force de frappe commerciale, développer les synergies entre les différentes entités et soutenir la création de valeur. » déclare Paul Tummers, CEO de Virya Energy.

Virya Energy unifie son portefeuille solaire, éolien et hydrogène

Avec plus de 800 MW de projets éoliens et photovoltaïques en France, et plus de 700 MW à l’international, le groupe Virya Energy apporte également des solutions énergétiques sur mesure à ses différents clients, notamment dans le secteur commercial et industriel (C&I), mais aussi à l’égard des collectivités locales. Présent en Europe et en Asie, le groupe Virya Energy comprend aujourd’hui des activités de production renouvelable – solaire, éolien, hydrogène – ainsi que la fourniture d’énergie et de services pour la gestion d’infrastructures énergétiques. Parmi ses nombreux clients, on compte les groupes de distribution Metro France et Auchan Retail France pour l’approvisionnement en énergie éolienne, ainsi que le groupe Frésénius Medical Care pour des installations solaires sur des sites industriels en autoconsommation.

Une nouvelle organisation au service de la croissance

Depuis la cession de ses activités offshore avec la vente de Parkwind au cours de l’année 2023, et soutenu par un nouveau positionnement en tant que fournisseur de solutions énergétiques intégrées, Virya Energy poursuit une stratégie de diversification ambitieuse, en renforçant sa présence sur le marché B2B, en étendant ses activités aux systèmes de gestion de l’énergie, et en accélérant son expansion géographique à l’échelle européenne. Afin d’accélérer sa croissance, Virya Energy s’est dotée d’une enveloppe d’investissements en capitaux propres dédiée sur les dix prochaines années de plusieurs centaines de millions d’euros, avec l’objectif d’atteindre 3,7 GW de puissance installée d’ici à 2034. Pour ce faire, Virya Energy s’appuie tant sur la croissance organique que sur la croissance externe. Preuve en est, en France l’acquisition récente de Sunopée, tout autant que la mise en service du parc éolien de la Voie des Prêtres développant 36 MW additionnels. En Belgique, s’est tenu la récente Décision Finale d’Investissement (FID) pour la construction de la première usine de production d’hydrogène renouvelable de 25 MW en Belgique, avec un potentiel de développement dans des phases ultérieures pour atteindre les 100 MW.

La transition énergétique passera par des solutions plurielles

« Grâce à cette nouvelle organisation, qui favorise les synergies entre les équipes et les entités, nous sommes en mesure de mieux répondre à la complexité croissante des enjeux énergétiques à laquelle font face nos clients en Europe » déclare Arnaud Bardy, Directeur du Développement Europe de Virya Energy. « Le groupe est en forte croissance, l’acquisition de Sunopée en est l’illustration récente. Convaincus qu’il n’existe pas une solution unique à la transition énergétique mais des solutions plurielles, notre nouvelle approche réunissant l’ensemble de nos activités sous la marque Virya Energy, reflète ce qui est désormais notre ambition commune : être un acteur engagé de la transition énergétique en fournissant des solutions adaptées sur toute la chaîne de valeur – de la production au consommateur – et qui soient simples, durables, connectées, flexibles, optimisées et mesurables » conclut Paul Tummers.

Virya Energy à EnerGaïa:

Mercredi 11 décembre / 10.45 – 11.45 / Salle PYRENEES, Hall B3

Stands :

Utility Scale : Hall B3/D50

Solutions C&I : Hall B4/D52