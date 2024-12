Renusol analyse les principaux facteurs Ã  considÃ©rer dans le choix dâ€™un crochet de toit pour une installation PV

Le prix est un facteur important dans le choix de produits solaires techniques, comme les crochets de toit, mais uniquement lorsqu’il est associé aux performances. Ces composants a priori simples sont cruciaux pour la stabilité, l’efficience et la longévité des installations de panneaux solaires. Ils fixent les modules solaires sur les toits, garantissent l’intégrité structurelle et protègent contre les agressions environnementales. Résistance mécanique et étanchéité à l’eau sont les principaux indicateurs de performance des crochets de toit. Ces fonctionnalités ont une incidence directe sur la durabilité et la rentabilité du système global. La fixation du crochet de toit à la structure de toit est un autre facteur important à considérer. Le crochet de toit R1 de Renusol a subi des tests rigoureux d’étanchéité à l’eau et de capacité de charge. Ces attributs, validés par des normes européennes strictes, sont intégrés dans l’outil Renusol PV-Configurator pour garantir une planification de projet précise.





Etanchéité à l’eau

L’étanchéité à l’eau est critique pour préserver l’intégrité du toit, en particulier sous les installations solaires. Le crochet de toit RH1 a subi des tests d’étanchéité à l’eau conformément aux directives de la certification MCS 012. Les directives du programme de certification de microgénération (MCS) 012 (Microgeneration Certification Scheme) s’appliquent spécifiquement à l’étanchéité à l’eau et la résistance aux intempéries des systèmes photovoltaïques (PV) solaires intégrés dans le toit et de leurs composants, comme les crochets de toit. Ces directives portent non seulement sur la résistance directe à l’eau, mais aussi sur les performances et la durabilité à long terme, afin de garantir que les produits certifiés sont à la fois sûrs et résilients, à l’épreuve du temps et de l’évolution des conditions environnementales.

Pour un produit comme le crochet de toit RH1, la réussite aux tests d’étanchéité à l’eau de la certification MCS 012 est un gage de fiabilité et de protection du toit contre toute infiltration d’eau. Cette certification offre la garantie que le produit répond aux exigences strictes en matière d’infiltration d’eau, de protection de la structure de toit et de maintien de la durabilité, même dans des conditions difficiles, comme les fortes pluies, la neige et le vent.

Résistance mécanique et capacité de charge

La résistance mécanique est un autre facteur décisif en matière de performance de crochet de toit. La capacité de charge exceptionnellement élevée du crochet de toit RH1 (25 % de plus par rapport au modèle le plus résistant de Renusol) offre une marge de sécurité critique. Dans les scénarios où les calculs structurels ne sont pas effectués, des crochets plus résistants réduisent le risque de casse des tuiles, en cas de vent fort ou de charge de neige. Cette résistance accrue minimise la compression et empêche le transfert de charge sur les tuiles du toit, réduisant ainsi significativement la probabilité de dommages. Les valeurs de capacité de charge du crochet de toit ont été obtenues dans le cadre de procédures de tests rigoureuses, incluant des évaluations sur des résidences, des calculs statiques tiers et des certifications externes, dont la certification ETA-23/0814 délivrée par l’Organisation européenne pour l’agrément technique. Cette certification est un gage d’excellence. Elle confirme la capacité de charge statique élevée du produit ainsi que sa conformité aux normes les plus strictes applicables aux produits du bâtiment dans toute l’UE. Bien évidemment, le coût est un autre facteur. Il est important de noter qu’une capacité de charge plus élevée ne rime pas forcément avec un coût global plus élevé. Prenons, par exemple, un projet solaire de 14 kW sur un toit en pente de 35° avec une distance entre les chevrons de 60 cm, installé sur un bâtiment en Allemagne dans une zone de charge de neige 1 (faible charge de neige). Avec le crochet de toit RH1, l’installation aurait besoin de 60 crochets de toit. Avec un crochet de toit dont la capacité de charge est deux fois moindre, l’installation nécessiterait 108 crochets. Le nombre plus important de crochets implique un temps d’installation additionnel d’environ 5 à 6 heures, sur une base de 7 minutes par crochet. Les coûts de main-d’œuvre s’élevant en moyenne à 50 € de l’heure, le coût supplémentaire s’élève à 280 €, ou 20 €/kWp, uniquement pour la main-d’œuvre. Ce calcul démontre que choisir un crochet à moindre coût et de plus faible capacité de charge peut en définitive engendrer des coûts globaux plus élevés, en raison des coûts de main-d’œuvre.

Mode de fixation

Les crochets de toit présentent différents modes de fixation à la structure du toit. Certains crochets sont vissés directement dans les chevrons, et d’autres sont suspendus derrière les liteaux. Les crochets soutenus par les liteaux transfèrent souvent les charges de neige aux tuiles du toit et dépendent fortement de l’intégrité des tuiles. Cela peut être problématique, en particulier sur les toits plus anciens où les tuiles peuvent être fragilisées avec le temps. Par ailleurs, la transmission des charges de vent des liteaux aux chevrons peut poser des problèmes. L’intégrité structurelle de cette fixation dépend de facteurs comme la qualité des clous, ce qui n’est pas une composante souvent connue. Ces incertitudes compliquent les calculs statiques et augmentent le risque de défaut structurel. Le crochet de toit R1 de Renusol évite ces écueils : sa fixation solidement vissée aux chevrons garantit une transmission fiable de la charge et des performances sur le long terme

En résumé

Crochet de toit RH1 : un choix judicieux

Grâce à son extraordinaire capacité de charge, le crochet de toit RH1 de Renusol réduit considérablement le nombre de composants nécessaires pour l’installation ; il établit une nouvelle référence en matière de système de fixation solaire. Il réduit les coûts de main-d’œuvre tout en améliorant la sécurité et la fiabilité. Sa conception universelle permet des configurations flexibles et, grâce à la platine de base et au bras réglables, la pose est précise, même sur des toitures de planéité inégale.