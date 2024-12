Lors du salon Energaia, Qair et l’IDELE ont annoncÃ© la signature du projet agrivoltaÃ¯que Ovilab

Qair, l’Institut de l’Elevage, le CIIRPO, centre Interrégional d’information et de recherche en production ovine, ont annoncé depuis le salon EnerGaïa, l’accord donnant naissance au projet agrivoltaïque innovant Ovilab. L’installation, unique en Europe, combine la production agricole ovine et la production d’électricité photovoltaïque au travers d’un dispositif doté de plusieurs structures et technologies et qui vise à créer des références technico-économiques fiables et pertinentes en conditions réelles. Cette installation sera construite sur la ferme expérimentale ovine du CIIRPO en Haute-Vienne.

Implanté en Haute-Vienne sur le site du Mourier, centre d’innovation et de recherche en production ovine, le projet Ovilab s’étendra sur une parcelle de 16 hectares dont 20% sera couvertes par les panneaux solaires. En plus de produire de l’électricité verte et d’éviter le rejet de 169 tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère, l’installation permet de maintenir une production herbagère pour le pâturage des brebis et de la fauche, et d’améliorer les conditions d’élevage pour les animaux. « La ferme du Mourier à St Priest-Ligoure en Haute-Vienne accueillera le dispositif expérimental Ovilab. Cette exploitation agricole, propriété d’IDELE est le site principal du CIIRPO dont l’objet est la recherche et la diffusion en production ovine. Ce projet agrivoltaïque va permettre de réaliser le dispositif expérimental dès la conception du projet, dans un temps long et en condition réelle pour permettre d’acquérir des références et des éléments à diffuser aux éleveurs ovins. Un budget de 80 000 € par an sera consacré à la recherche. La gouvernance du CIIRPO et son savoir-faire garantissent que ce projet défend les intérêts des éleveurs ovins, il formalise aussi les relations d’un partenariat constructif et de bénéfices mutuels avec l’énergéticien, la société Qair », déclare François Vannier, éleveur ovin président fondateur du CIIRPO.

Ovilab : Vers un modèle durable conciliant agriculture, écologie et énergie

Ovilab sera déployé en deux temps avec un premier site d’une puissance inférieure à 300 KWc. A vocation de démonstration, il sera mis en service à l’automne 2025 afin d’étudier les différentes configurations, comprenant des structures fixes et mobiles (trackers), sur une superficie de 9000 m². Le site principal, d’une puissance de 7 MWc, sera déployé au second semestre 2027 sur un îlot foncier de 16 hectares. L’emplacement prévu offre de réels avantages pour limiter les impacts du projet : éloigné d’éléments architecturaux protégés, sans zone humide ni cours d’eau et avec une intégration paysagère et un impact visuel minime vis-à-vis des tiers. Des études réglementaires ont été lancées pour évaluer précisément tous ces enjeux et permettre la meilleure implantation possible. Ovilab répond à des enjeux à la fois agricoles, énergétiques et écologiques :

Enjeux agricoles : Les éleveurs ovins notamment, très sollicités par les développeurs d’installations solaires, font face à un manque de références techniques qui leur permettraient de construire leur projet plus efficacement. Les besoins en référence concernent les aspects fourragers (pousse de l’herbe sous panneaux, choix des variétés fourragères…), les aspects zootechniques (comportement et performances des animaux, bien-être animal…), les aspects sociaux (Temps de travail et pénibilité, travail du chien, contraintes…), les aspects agronomiques (impacts sur la structure du sol, piégeage carbone…) et bien sûr les performances économiques. Les compléments de revenus issus de la production d’énergie peuvent jouer un rôle important dans la reprise des exploitations et l’installation de jeunes producteurs.

Un projet qui ouvre la voie à une nouvelle filière

Face aux différents enjeux, à la nécessité de s’adapter face au changement climatique et à l’émergence de la filière de l’agrivoltaïsme, cette association inédite entre Qair, IDELE et le CIIRPO, a pour ambition d’ouvrir la voie avec un modèle juridique et financier, structurant et avantageux pour l’ensemble des parties prenantes du projet. C’est par la mise en place de forte collaboration entre les acteurs clés du monde agricole et de l’énergie que l’objectif de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), c’est-à-dire la neutralité carbone en 2050, pourra être atteint. « Ovilab s’inscrit parfaitement dans l’ambition agrivoltaïque de Qair de devenir à horizon 2027 l’un des principaux acteurs de l’agrivoltaïsme en France. Ce projet, avec sa dimension expérimentale, permettra de calibrer au mieux cette filière naissante grâce à des innovations et configurations variées. Le déploiement de 7 technologies sur le site et l’ensemble des suivis mis en place contribueront à fournir des références fiables et des solutions technologiques performantes pour les éleveurs », déclare Guirec Dufour, directeur général de Qair France. Et Joël Merceron, directeur général de l’Institut de l’Elevage de conclure : « Ovilab sera à terme le lieu emblématique de l’agrivoltaïsme en production ovine. Situé sur la ferme du CIIRPO 87, qui est lui-même le site de référence technico-économique en production ovine, Ovilab sera à la fois un site de démonstration, de recherche des meilleures solutions techniques et de productions de références fiables. La participation active à un projet Ovilab permettra à la profession de participer à la nécessaire structuration de la filière agrivoltaïsme française. L’ambition serait que chaque porteur de projet puisse venir découvrir Ovilab pour se former et s’informer. L’agrivoltaïsme peut être une chance pour les éleveurs ovins s’ils conservent une place cohérente dans les futurs projets ».