VINCI Concessions inaugure une nouvelle centrale solaire sur une infrastructure ferroviaire Ã  ClÃ©rac

A Clérac (Charente Maritime), VINCI Concessions vient d’opérer une première installation solaire en injection sur une infrastructure ferroviaire. Elle produira et injectera 570 MWh d’électricité renouvelable par an dans le réseau. VINCI Concessions affiche une ambition forte sur le solaire avec +2 GWc de capacité cible sur l’ensemble de son réseau d’infrastructure !

VINCI Concessions annonce la mise en service par SunMind, sa filiale spécialisée dans le développement de projets solaires, d’une centrale photovoltaïque à Clérac en Nouvelle Aquitaine sur l’un des sites de MESEA, société de maintenance de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) et filiale de VINCI Railways. D’une puissance installée de près de 500 kWc, cette centrale produira environ 570 MWh d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation de plus de 200 foyers français. L’électricité produite subviendra directement aux besoins énergétiques locaux, renforçant ainsi la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du territoire. Cette centrale est constituée de panneaux solaires installés sur différentes structures : trois ombrières de parking, une ombrière construite au-dessus d’une zone de stockage, et un auvent. La construction de deux centrales solaires supplémentaires d’une capacité totale de 3,5MWc, sur les autres sites de maintenance de MESEA, à Nouâtre et Villognon, débutera cette année pour une mise en service prévue respectivement fin 2025 et début 2026.

Accompagner les territoires dans leur transition énergétique

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de VINCI Concessions en faveur du développement de l’énergie solaire, avec un double objectif : décarboner les infrastructures de mobilité opérées dans plus d’une vingtaine de pays et accompagner les territoires dans leur transition énergétique. Plus de 2 GWc de capacité ont ainsi été identifiés sur l’ensemble de son réseau d’infrastructures. SunMind accompagne la solarisation des infrastructures exploitées par VINCI Concessions ainsi que des entreprises et collectivités basées en France et à l’international dans leur projet de décarbonation et de valorisation de leur potentiel bâti et foncier. Fin 2024, Sunmind, et sa filiale Helios, avaient installé 18,5 MWc, produit 5.3 GWh sur l’année et disposaient d’un portefeuille de projets en développement de plus d’1,4GWc.