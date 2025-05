Pour Entech, 2025 a commencÃ© sur les chapeaux de roue

Entech franchit les 90 M€ d’entrées en commandes depuis le début de l’exercice 2025 en signant un contrat portant sur la construction de 2 centrales photovoltaïques au sol.

Entech annonce la signature d’un contrat EPC portant sur la construction de deux centrales solaires au sol. Ce nouveau succès commercial s’inscrit dans le cadre d’une dynamique soutenue : depuis le début de l’exercice, les prises de commandes dépassent les 90 M€ de chiffre d’affaires, un montant qui participe à sécuriser les prévisions du groupe pour l’exercice 2025.

Une progression de la rentabilité

Entech remporte un nouveau contrat de plus de 5 M€ avec un acteur régional pour la construction clé en main de 2 centrales solaires au sol. Ces deux centrales auront une capacité annuelle totale de production de 15 GWh, permettant ainsi d’augmenter la part d’électricité décarbonée injectée dans le réseau. La mise en service de ces projets est prévue au printemps 2026.

A l’occasion de la signature de ce nouveau contrat, Entech fait le point sur son activité et annonce avoir franchi le seuil des 90 M€ de prises de commandes depuis le 1er janvier. Ce bon début d’exercice renforce la capacité du groupe à atteindre ses objectifs 2025, soit un chiffre d’affaires de 80 M€ associé à une progression de la rentabilité. Les succès commerciaux remportés depuis le début de l’année s’appuient sur la stratégie de conquête mise en œuvre par Entech Solutions à l’échelle du territoire français et illustrent la montée en puissance d’Entech Construction sur des projets d’envergure. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les prochains mois, notamment grâce au concours de la co-entreprise créée en partenariat avec Eiffage Energie Systèmes pour réaliser de grands projets de stockage raccordés au réseau.

« Le travail de nos équipes nous a également permis d’élargir notre base de clientèle »

Le déploiement d’Entech Energy & Services, en parallèle des deux autres activités du groupe, constitue un potentiel de croissance supplémentaire dans les mois et années à venir avec un fort effet de levier sur la rentabilité, conformément au plan stratégique 2029. Entech possède un outil de production performant et dimensionné pour atteindre ces objectifs. Pour Christopher Franquet, PDG et Fondateur d’Entech : « Ce début d’année prometteur vient renforcer notre pipeline commercial. Non seulement nos clients historiques nous renouvellent leur confiance en nous confiant de nouveaux projets, mais le travail de nos équipes nous a également permis d’élargir notre base de clientèle. Ainsi, la signature de plusieurs contrats majeurs sont autant d’occasions d’optimiser nos capacités de production et de mutualiser nos ressources humaines, consolidant ainsi notre position sur le marché. »