Sorégies et Grand Poitiers inaugurent une nouvelle centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Poitiers (86)

Le 14 mai dernier, le Groupe Sorégies et Grand Poitiers ont inauguré la centrale photovoltaïque de Chardonchamp, deuxième des neuf centrales développées par la société Grand Poitiers Photovoltaïque, née du partenariat entre les deux acteurs. Ce projet illustre l’engagement du territoire et du Groupe Sorégies en faveur d’une énergie verte, locale et citoyenne, au service de la transition énergie-climat et d’un modèle de circuit court. De quoi accélérer et soutenir la transition énergie-climat sur le territoire de Grand Poitiers !

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de Grand Poitiers Photovoltaïque, structure créée en 2019 et détenue à 20 % par Grand Poitiers et à 80 % par Sorégies. Le schéma directeur des énergies de Grand Poitiers prévoit à l’horizon 2030 de réduire de 25 % les consommations énergétiques et de porter à 38 % la part des énergies renouvelables. Le Groupe Sorégies s’est quant à lui fixé comme objectif de produire 1 TWh d’énergie renouvelable d’ici 2030, de quoi couvrir la consommation de tous ses clients dans la Vienne. À horizon 2028, l’ambition de Grand Poitiers Photovoltaïque est de mettre en service neuf centrales d’une puissance totale de 50 MW et d’ainsi produire 60 GWh annuellement.

Une nouvelle source d’électricité verte

Implantée au nord de Poitiers, la centrale photovoltaïque de Chardonchamp, d’une superficie de 4 hectares environ, redonne vie à une ancienne décharge tout en produisant une électricité renouvelable. Les panneaux solaires ont été posés sur des lests en béton afin de préserver la couche végétale existante. Dotée de 7 749 modules photovoltaïques, la centrale solaire affiche une puissance installée de 4,5 MWc et produira chaque année près de 5,4 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation de plus de 3 000 habitants. “Seconde réalisation du portefeuille de projets de Grand Poitiers Photovoltaïque, la centrale solaire de Chardonchamp trace la voie de la transition énergétique de notre territoire. Les énergies renouvelables nécessitent un engagement fort des pouvoirs publics, tant dans l’investissement que dans l’accompagnement des porteurs de projets. Grâce à ce partenariat fructueux, l’objectif de neutralité carbone devient un horizon atteignable, voire même dépassable. Grand Poitiers sera ainsi l’un des moteurs du changement profond de notre modèle de production énergétique.” exprime Florence Jardin, Présidente de Grand Poitiers.

Un modèle vertueux, ancré dans la proximité et l’engagement citoyen

L’électricité produite par la centrale de Chardonchamp sera valorisée par Alterna énergie, filiale de Sorégies, dans le cadre de son offre « 100% verte et locale », labellisée VertVolt par l’ADEME, au niveau très engagé. Les habitants de Poitiers qui le souhaiteront pourront ainsi bénéficier d’une électricité produite sur leur commune, dans une logique de circuit court chère au Groupe Sorégies.

La centrale de Chardonchamp a également bénéficié d’une démarche de financement participatif, permettant aux habitants du territoire de s’impliquer concrètement dans le projet. Ouverte en priorité aux particuliers de la Communauté urbaine de Grand Poitiers, puis élargie à la Vienne avant d’être accessible à l’ensemble du pays, la collecte menée sur la plateforme Lumo a permis de réunir 200 000 € auprès de 305 investisseurs. “L’inauguration de la centrale photovoltaïque de Chardonchamp marque une nouvelle étape dans notre collaboration fructueuse avec Grand Poitiers. Cette réalisation incarne notre ambition : faire émerger, à l’échelle locale, un nouveau modèle énergétique où la production, la consommation et l’engagement citoyen s’articulent pour renforcer la résilience de nos territoires. C’est en multipliant ce type d’initiatives, ancrées dans le tissu local et portées par des partenariats solides, que nous préparons l’avenir énergétique de la Vienne et que nous donnons à chacun les moyens d’être acteur de la transition. Nous sommes convaincus que ce schéma vertueux pourra inspirer d’autres territoires.” déclare Frédéric Bouvier, Président du directoire du Groupe Sorégies.