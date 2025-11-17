VINCI Airports donne lâ€™exemple lors de la COP 30 au BrÃ©sil : l’aÃ©roport de Salvador Bahia, premier des AmÃ©riques certifiÃ© ACA 5

Deux ans aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© parmi les premiers aÃ©roports au monde accrÃ©ditÃ©s niveau ACA 5 lors de la COP 28 Ã DubaÃ¯, VINCI Airports annonce lors de la COP 30 Ã BelÃ©m que l’aÃ©roport de Salvador Bahia est le premier aÃ©roport du BrÃ©sil et de tout le continent amÃ©ricain Ã atteindre le niveau 5 de l’Airport Carbon Accreditation (ACA), la plus haute reconnaissance mondiale en matiÃ¨re de dÃ©carbonation pour les aÃ©roports. Et lâ€™Ã©nergie solaire dâ€™Ãªtre un formidable rÃ©acteur pour lâ€™obtention de cette accrÃ©ditationÂ !

La certification, dÃ©cernÃ©e par l’Airports Council InternationalÂ (ACI) Ã lâ€™aÃ©roport de Salvador de Bahia, reconnaÃ®t l’atteinte par l’aÃ©roport du zÃ©ro Ã©mission nette pour les scopes 1 et 2, ainsi que son engagement Ã atteindre zÃ©ro Ã©mission nette pour les Ã©missions de scope 3 d’ici 2050 au plus tard, en collaboration avec ses partenaires et parties prenantes.

Deux centrales photovoltaÃ¯ques dâ€™une puissance totale de 6 MWc

Cette Ã©tape majeure reflÃ¨te l’engagement de VINCI Airports Ã dÃ©carboner ses opÃ©rations aÃ©roportuaires, en abordant Ã la fois les Ã©missions directes et indirectes, et en engageant activement les fournisseurs et partenaires pour rÃ©duire leur empreinte environnementale. Elle est le rÃ©sultat de plusieurs actions menÃ©es par les Ã©quipes de l’aÃ©roport de Salvador Bahia, notamment :

La production d’Ã©nergie solaire grÃ¢ce Ã deux centrales photovoltaÃ¯ques dâ€™une puissance totale de 6 MWc, alimentant en Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e les opÃ©rations de l’aÃ©roport et les installations de fret exploitÃ©es par des tiers.

L’utilisation exclusive de 100 % d’Ã©nergie renouvelable pour toutes les opÃ©rations aÃ©roportuaires, y compris celles des partenaires de la plateforme.

La conversion de la flotte de vÃ©hicules de lâ€™aÃ©roport par des vÃ©hicules Ã©lectriques ou fonctionnant au biocarburant.

Le remplacement des Ã©quipements fonctionnant au gaz par des alternatives Ã©lectriques pour les activitÃ©s des partenaires, y compris les restaurants.

Un dialogue continu avec les parties prenantes pour sensibiliser et favoriser une action conjointe en matiÃ¨re de rÃ©duction des Ã©missions.

La compensation des Ã©missions rÃ©siduelles via des projets certifiÃ©s de sÃ©questration de carbone, notamment en contribuant Ã une initiative de reforestation de 3879 ha dans la rÃ©gion de CorumbÃ¡ au BrÃ©sil, qui, au-delÃ de la protection de l’environnement, gÃ©nÃ¨re Ã©galement des avantages socio-Ã©conomiques significatifs pour les communautÃ©s locales notamment par la crÃ©ation dâ€™emplois locaux.

VINCI Airports principal contributeur du programme ACA

Nicolas Notebaert, directeur gÃ©nÃ©ral Concessions de VINCI et prÃ©sident de VINCI Airports, a dÃ©clarÃ© Ã lâ€™occasion de la COP 30 : Â« Cette Ã©tape marque une avancÃ©e majeure sur le continent amÃ©ricain dans la dÃ©carbonation de nos activitÃ©s aÃ©roportuaires et de lâ€™aviation. Elle reflÃ¨te l’engagement remarquable de nos Ã©quipes et notre dÃ©termination Ã agir de maniÃ¨re dÃ©cisive, au sein de nos aÃ©roports partout dans le monde. Â» Dans les 14 pays oÃ¹ il opÃ¨re plus de 70 aÃ©roports, VINCI Airports est engagÃ© Ã dÃ©carboner l’ensemble de sa chaÃ®ne de valeur. L’entreprise vise Ã atteindre zÃ©ro Ã©mission nette pour ses activitÃ©s directes d’ici 2030 au sein de l’Union europÃ©enne et du Royaume-Uni, et d’ici 2050 dans le reste du monde.Â Avec 60 aÃ©roports accrÃ©ditÃ©s, dont six aÃ©roports au niveau maximal ACA 5 (en France, au BrÃ©sil et au Portugal), VINCI Airports est le principal contributeur international au programme ACA de l’ACI, rÃ©fÃ©rence mondiale dans lâ€™Ã©valuation des trajectoires de dÃ©carbonation aÃ©roportuaires.