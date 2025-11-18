AgrivoltaÃ¯sme : le Gouvernement renforce sa stratÃ©gie dâ€™accompagnement du dÃ©ploiement du secteur

PortÃ©e par le nouveau cadre rÃ©glementaire introduit en 2023 par la loi relative Ã lâ€™accÃ©lÃ©ration de la production dâ€™Ã©nergies renouvelables (dite loi Â«Â APERÂ Â»), la filiÃ¨re agrivoltaÃ¯que montre un dÃ©veloppement soutenu. Pour accompagner cette dynamique, le Gouvernement, avec lâ€™appui de lâ€™ADEME, met Ã disposition des donnÃ©es issues de cinq rÃ©gions et annonce la crÃ©ation de lâ€™Observatoire de lâ€™AgrivoltaÃ¯sme. Cet outil permettra dâ€™assurer un suivi territorial prÃ©cis et de capitaliser les retours dâ€™expÃ©rience afin dâ€™Ã©clairer les dÃ©cisions publiques, les porteurs de projet et les autres parties intÃ©ressÃ©es.

Lâ€™Observatoire de lâ€™AgrivoltaÃ¯sme, en tant quâ€™outil de suivi national, permettra dâ€™accompagner le dÃ©ploiement national de la filiÃ¨re agrivoltaÃ¯que, tout en protÃ©geant la vocation essentielle des terres agricoles de produire de lâ€™alimentation pour prÃ©server la souverainetÃ© alimentaire de la France. Lâ€™Observatoire fournira :

une vision territoriale du dÃ©veloppement de la filiÃ¨re, en recensant les projets existants (en exploitation) ou autorisÃ©s par les services de lâ€™Ã‰tat (en construction), ainsi que leurs principales caractÃ©ristiques, avec notamment une carte des installations photovoltaÃ¯ques sur terrains agricolesÂ ;

une source dâ€™information centralisÃ©e sur lâ€™agrivoltaÃ¯sme, avec des documents et des outils pour lâ€™information des acteurs de la filiÃ¨re, de lâ€™administration, de lâ€™enseignement, de la recherche et du grand public.

A ce jour, cette premiÃ¨re version de lâ€™Observatoire prÃ©sente les donnÃ©es de plus de 200 installations existantes ou autorisÃ©es par les services de lâ€™Etat en France mÃ©tropolitaine et DOM (voir encadrÃ© 1). La plupart de ces projets a Ã©tÃ© autorisÃ©e avant la loi APER. Lâ€™Observatoire sera enrichi rÃ©guliÃ¨rement avec la mise en service de nouvelles installations agrivoltaÃ¯ques, dont notamment celles autorisÃ©es en application de la loi APER, ainsi quâ€™avec les premiers rÃ©sultats de performance agricole et Ã©nergÃ©tique des projets.

Une dynamique forte de dÃ©ploiement de la filiÃ¨re, Ã accompagner et Ã encadrer

Le pilotage de lâ€™Observatoire National est assurÃ© par lâ€™ADEME, Ã qui la loi APER de 2023 a confiÃ© une mission de suivi statistique des installations agrivoltaÃ¯ques. Dans ce cadre, lâ€™ADEME conduit Ã©galement une Ã©tude approfondie sur le dÃ©veloppement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme et publie ses premiers rÃ©sultats issus de lâ€™analyse de cinq rÃ©gionsÂ : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-CÃ´te dâ€™Azur, Bourgogne-Franche-ComtÃ© et La RÃ©union. En y recensant plus de 1600 projets photovoltaÃ¯ques sur terrains agricoles, tous stades de dÃ©veloppement confondus, y compris des projets nâ€™avant pas encore dâ€™autorisation (voir encadrÃ© 2), cette Ã©tude tÃ©moigne dâ€™une dynamique forte de dÃ©ploiement de la filiÃ¨re, Ã accompagner et Ã encadrer.

Sâ€™assurer de la transmission effective des rapports de suivi agronomique

Tirant parti des enseignements de ces Ã©tudes rÃ©gionales, la deuxiÃ¨me phase de lâ€™Ã©tude dressera un panorama complet au niveau national afin de mettre Ã disposition des outils dâ€™accompagnement des parties prenantes dans le montage de projets vertueux dâ€™ici le dÃ©but de lâ€™annÃ©e 2026. Les ministÃ¨res chargÃ©s de lâ€™Ã©nergie, de lâ€™agriculture et de lâ€™urbanisme sont engagÃ©s dans une dÃ©marche proactive de suivi des installations agrivoltaÃ¯ques. Au cours des derniers mois, une premiÃ¨re campagne de contrÃ´le a Ã©tÃ© conduite sur les projets dÃ©veloppÃ©s avant lâ€™adoption de la loi APER, afin de sâ€™assurer de la transmission effective des rapports de suivi agronomique, prÃ©vus par les cahiers des charges des appels dâ€™offres menÃ©s par la Direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ã©nergie et du climat.

EncadrÃ© 1 : premiÃ¨res analyses des donnÃ©es de lâ€™Observatoire National

Les 218 installations photovoltaÃ¯ques sur fonciers agricoles (mises en place ou autorisÃ©es pour la plupart avant la rÃ©glementation issue de la loi APER) reprÃ©sentent une puissance cumulÃ©e de plus de 2,2 GWc (gigawatts crÃªte) ; 121 installations sont dÃ©jÃ en exploitation. Une majoritÃ© de ces installations sont des structures fixes ou des serres photovoltaÃ¯ques, tandis que le reste repose sur des structures mobiles. Les productions agricoles sont rÃ©parties de faÃ§on Ã peu prÃ¨s Ã©quivalente entre cultures et Ã©levage.

EncadrÃ© 2 : Ã©tude sur le dÃ©veloppement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme

Lâ€™Ã©tude nationale toujours en cours sâ€™inscrit dans la continuitÃ© de lâ€™Ã©tude ADEME publiÃ©e en 2022 et vise Ã dresser un panorama complet du secteur et Ã outiller les parties prenantes de la filiÃ¨re pour les accompagner vers des projets vertueux et favoriser leur appropriation au sein des territoires. Lâ€™Ã©tude sâ€™appuie sur une dÃ©marche participative, mobilisant plus de 200 acteurs rÃ©gionaux : services dÃ©concentrÃ©s de lâ€™Ã‰tat, chambres dâ€™agriculture, instituts agricoles, agriculteurs, dÃ©veloppeurs de projets, experts, etc. Des entretiens et des temps de concertation ont Ã©galement Ã©tÃ© organisÃ©s dans chaque rÃ©gion afin de confronter les points de vue et de dresser un Ã©tat des lieux dÃ©taillÃ© et partagÃ© du dÃ©veloppement des projets agrivoltaÃ¯ques.