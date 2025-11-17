La base de maintenance du parc Ã©olien en mer de Saint Brieuc produit aussi de l’Ã©nergie solaire

Iberdrola fait coup doubleÂ ! Depuis le 23 septembre, la base de maintenance du parc Ã©olien de Saint-Brieuc de Binic-Ã‰tables (22) produit Ã©galement de l’Ã©lectricitÃ© solaire.Â Un bÃ¢timent Ã©co responsable et performantÂ !

Le centre situÃ© Ã Binic-Ã‰tables et inaugurÃ© en janvier 2025 se compose de deux bÃ¢timents dâ€™une superficie totale de 1900 mÂ². IlÂ accueille une partie des opÃ©rations de maintenance et lâ€™ensemble du contrÃ´le de la production Ã©lectrique du parc marin. Le site Ã terme regrouperaÂ 30 Ã 40 collaborateurs et sous-traitants Ã lâ€™annÃ©e.Â Â Iberdrola, acteur europÃ©en majeur des Ã©nergies renouvelables, a souhaitÃ© inscrire lâ€™architecture de ce centre dans une dÃ©marche Ã©coresponsable, conciliant performance technique et sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique.

Une production solaire en autoconsommation

Le parking de la base est Ã©quipÃ© dâ€™une ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que de 260 panneaux solaires, capable de produire environ 110 MWh par an.Â Cette Ã©lectricitÃ© est prioritairement consommÃ©e sur place pour alimenter les bÃ¢timents et fournir lâ€™Ã©nergie nÃ©cessaire aux neuf bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques (puissance totale : 110 kW). La flotte de vÃ©hicules dâ€™Iberdrola et les collaborateurs du groupe peuvent ainsi recharger quotidiennement leurs vÃ©hicules Ã©lectriques ou hybrides.

Une production supÃ©rieure aux besoins

Du fait d’un taux d’ensoleillement Ã©levÃ©, la production annuelle de lâ€™ombriÃ¨re dÃ©passe la consommation du bÃ¢timent et des bornes. Le surplus dâ€™Ã©lectricitÃ© est donc rÃ©injectÃ© sur le rÃ©seau Enedis. Enedis est gestionnaire du rÃ©seau public de distribution d’Ã©lectricitÃ©. Le site peut atteindre ainsi un taux dâ€™autoconsommation de 47 %, illustrant la volontÃ© dâ€™Iberdrola de promouvoir des solutions locales durables de production et de consommation dâ€™Ã©nergies renouvelables. Quand le solaire se met au service de lâ€™Ã©olienÂ !