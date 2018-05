Vin bio et Ã©nergie solaire, le duo gagnant pour lenvironnement

Le Domaine la Louvière dans le Languedoc s’efforce de produire les meilleurs vins possible tout en étant profondément conscient de sa responsabilité envers l’environnement. Optimisation de l’écosystème, utilisation efficace de l’eau et du soleil : non seulement le Domaine La Louvière s’abstient d’utiliser des engrais chimiques et des pesticides, mais fait appel à des remèdes naturels pour ramener la vie dans le sol et encourager ainsi la biodiversité. Autant que faire se peut, l’eau est recyclée et des restricteurs de débit sont utilisés dans toutes les sorties d’eau pour assurer d’utiliser le minimum de cette précieuse ressource. Et depuis peu, la cave du domaine est équipée de panneaux solaires qui permettent de collecter autant d’énergie que possible des 300 jours annuels de soleil dont le Languedoc est inondé.

Du solaire pour le vin bio

Les gérants de La louvière, domaine viticole à Malviès dans l’Aude, sont très conscients et attentifs à l’environnement et aux problèmes de sauvegarde des énergies. La production d’électricité photovoltaïque était donc une évidence pour eux et s’inscrit tout à fait dans la logique de leur développement. Sept pans de toiture sont désormais équipés de 334 panneaux. La technologie unique des onduleurs SnapINverter Fronius a permis à Jean-Marc Panizza, gérant de la société Auver Sol Avenir, d’installer seul la totalité des onduleurs. Quatre kilomètres de câble ont été nécessaires pour raccorder toute l’installation, qui a d’ailleurs reçu les félicitations du Bureau Véritas, pour la plus grande fierté du propriétaire et de l’installeur.

Fronius : la rentabilité fait partie de la stratégie de l’énergie solaire

Pour les entreprises ou les domaines agricoles ou viticoles comme le Domaine de La Louvière, acquérir une installation photovoltaïque représente un investissement rentable sous réserve que la condition préalable suivante soit respectée : il faut choisir les bons composants et les installer correctement. Forte de son expérience de longue date, Fronius Solar Energy sait comment réduire les coûts et connait les points importants pour générer de l’énergie de manière efficace. En outre, l’entreprise experte en énergie solaire offre une valeur ajoutée en matière de service après-vente et d’assistance.

Afin que l’utilisation d’une installation photovoltaïque (PV) soit rentable dans le secteur commercial, les planificateurs doivent penser entièrement leur concept d’installation, depuis l’achat jusqu’à l’utilisation sur le long terme. Outre la production fiable et rentable d’énergie solaire, la réduction des coûts d’installation et fournitures joue un rôle très important. Ces coûts concernent tous les composants d’une installation photovoltaïque, à l’exception des modules photovoltaïques, et représentent une part essentielle de l’investissement total. Fronius perçoit notamment un important potentiel d’économies dans le câblage et les répartiteurs AC/DC, quels que soient la conception de l’installation et les modèles d’onduleurs. En outre, une installation plus simple et plus rapide permet de réaliser des économies de coûts supplémentaires. Le Domaine de La Louvière en est un digne représentant.

Un peu de technique

Installation de 99,4 kWc sur 7 toits différents et 3 techniques de charpente différentes

Onduleurs 8 Fronius Symo

Panneaux 334 panneaux Bisol (Slovénie)

Aucune jonction de câble pour éviter les risques d’oxydation ou de panne (4km de câbles)

Raccordement dans 1 seul et même local

Mise en service 1er semestre 2018

