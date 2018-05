ConfÃ©rence sur les Ã©nergies nouvelles et les opportunitÃ©s qu'elles offrent au monde agricole

L’ADEME, l’APCA, Coop de France, la FNSEA et le Syndicat des énergies renouvelables organisent le jeudi 21 juin prochain à partir de 9h00 à Paris, une conférence d’une demi-journée intitulée « Agriculture et énergies renouvelables : de réelles opportunités pour les exploitations agricoles ». A cette occasion, sera présentée l’étude pilotée par l’ADEME, «Agriculture et énergies renouvelables : état de l’art et opportunité pour les exploitations agricoles». Cette étude chiffre la contribution de l’agriculture à la production d’énergies renouvelables en France à 20 % et estime le chiffre d’affaires direct pour le secteur agricole dans le domaine à 1,4 milliard d’euros.

La France s’est fixé l’objectif de 32% d’énergies renouvelables à l’horizon de 2030. L’atteinte de cet objectif nécessite une mobilisation de tous les secteurs, notamment celui de l’agriculture appelé à devenir acteur important de la transition énergétique. Cette conférence permettra de faire un point sur les avantages et inconvénients technico-économiques et environnementaux de chaque énergie renouvelable afin d’identifier les leviers à actionner et les freins à lever pour encourager le développement des énergies renouvelables dans le secteur agricole.

Voir le programme…