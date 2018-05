Centrales Villageoises : solaire citoyen en Pays Mornantais

Les Centrales Villageoises du Pays Mornantais inaugureront le 2 juin 2018 à Taluyers (69) la fin de la construction et la mise en service officielle d’un ensemble de 26 centrales photovoltaïques destinées à couvrir une partie des besoins énergétiques des habitants, collectivités et entreprises locales tout en répondant aux exigences du label TEPOS. Le projet, né courant 2016, est soutenu autant au niveau local que régional. Pour preuve, la liste des partenaires institutionnels engagés aux côtés des Centrales Villageoises du Pays Mornantais : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, Auvergne Rhône Alpes Energie Environnement, Vivre Ensemble en Pays Mornantais, COPAMO Communauté de Communes du Pays Mornantais, toutes les communes concernées et la SEM Solidarité Energie Loire. Au-delà de son aspect technologique, ces centrales villageoises sont issues d’un regroupement d’habitants-citoyens pour une énergie verte, produite localement. Il émane d’une volonté de développer la transition énergétique dans les territoires, notamment ruraux.

Qu’est-ce qu’une centrale villageoise ?

Il s’agit d’une société créée par les habitants de plusieurs communes, associés aux collectivités, voire aux entreprises locales pour produire de l’énergie renouvelable, le tout garanti par une charte. Nous sommes en présence d’une démarche de mise en commun de moyens techniques, financiers et humains portée par l’association nationale des centrales villageoises (chaque membre apporte sa compétence : technique, communication, organisation, etc.).

L’objectif ?

Les Centrales Villageoises contribuent à l’objectif « Territoire à Energie Positive » (TEPOS) décerné par la Région Rhône Alpes et l’ADEME. Ce label vise, d’ici à 2050, à diviser par deux les consommations énergétiques, tout en augmentant fortement la production d’énergies renouvelables locales. Les Centrales Villageoises du Pays Mornantais sont équipées de 26 installations photovoltaïques. 26 toitures (intercommunale, privées, communales) ont été mises à contribution sur 10 communes : Mornant, Taluyers, Beauvallon, Chabannière, Sainte-Catherine, Saint-André-la-Côte, Rontalon, Chaussan, Soucieu-en-Jarrest, Saint Laurent D’Agny. On peut citer la bibliothèque et l’école de Chaussan, la salle des fêtes et la brasserie La Soyeuse de Rontalon, la boulangerie de Saint Andéol, la salle d’animation de Taluyers, l’épicerie de Saint Catherine qui prêtent leurs toits.

La contribution de professionnels du secteur et fournisseurs locaux

Le cahier des charges des équipements pour l’ensemble des installations imposait la sélection de fournisseurs européens de qualité : Aleo Solar (Allemagne) pour les panneaux solaires, Sol’Air Confort, Travo d’Avenir et ETERA pour les installations, Fronius (Autriche) pour les onduleurs, Monabee (France) pour la mesure de production et Cythelia pour la maîtrise d’œuvre. Les achats ont été mutualisés par la société française Eklor.

Les Centrales Villageoises, à l’échelle nationale

33 territoires engagés, 2800 actionnaires, 179 installations solaires en service exploitées par 15 sociétés Centrales Villageoises. Soit l’équivalent de 2.05 GWh

produits par an.

