Viessmann Climate Solutions : solutions de stockage et de mobilitÃ© pour optimiser le solaire

DÃ©sormais adossÃ© au leader mondial Carrier Global Corporation, Viessmann Climate Solutions dÃ©montre une nouvelle fois, en cette rentrÃ©e 2025, son esprit dâ€™innovation au service des Ã©conomies dâ€™Ã©nergie pour un environnement toujours plus prÃ©servÃ©. Â Entre systÃ¨mes dâ€™accumulation dâ€™Ã©lectricitÃ© et de bornes de rechargeÂ !Â

Prochainement homologuÃ© Consuel, le nouveau systÃ¨me Vitocharge VX3 de Viessmann optimise la consommation Ã©lectrique du foyer en renforÃ§ant lâ€™indÃ©pendance au rÃ©seau Ã©lectrique public comme Ã la hausse des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Mentionnons que le systÃ¨me Vitocharge VX3 (aux batteries lithium-phosphate de fer, gages de longue durÃ©e de vie et rÃ©pondant aux normes de sÃ©curitÃ© les plus strictes) se veut simple et facile dâ€™utilisation.

Vitocharge VX3 : le nouveau systÃ¨me dâ€™accumulation dâ€™Ã©lectricitÃ©

En effet, si le logiciel intelligent SoDware maintient la capacitÃ© de stockage Ã un niveau Ã©levÃ© et garantit des rendements photovoltaÃ¯ques optimaux, avec Vicare, les utilisateurs bÃ©nÃ©ficient dâ€™une application gratuite assurant la gestion optimale de lâ€™Ã©nergie. Rappelons en effet que ViCare regroupe tous les appareils connectÃ©s pour former un systÃ¨me global Ã©conome en ressources et des plus efficients sur le plan Ã©nergÃ©tique. Flexible pour planifier aisÃ©ment les diffÃ©rentes consommations Ã©lectriques des maisons individuelles ou jumelÃ©es, Viessmann a dâ€™ailleurs dotÃ© le Vitocharge VX3 dâ€™un onduleur hybride (dÃ©jÃ disponible en 4.6C et dâ€™ici fin dâ€™annÃ©e en 6.0C/8.0C, en fonction de la puissance de lâ€™installation photovoltaÃ¯que). Cet onduleur nouvelle gÃ©nÃ©ration dispose de 3 entrÃ©es courant continu : deux entrÃ©es pour le raccordement de chaÃ®nes photovoltaÃ¯ques, la troisiÃ¨me pouvant Ãªtre utilisÃ©e, au choix, pour le montage en sÃ©rie des unitÃ©s de batterie ou pour une troisiÃ¨me chaine photovoltaÃ¯que. ParticuliÃ¨rement compact (600 x 500 x 250 mm le modÃ¨le de 5 kWh), Vitocharge VX3 est dÃ©clinÃ© en trois classes de puissance diffÃ©rentes (monophasÃ©e ou triphasÃ©e) de 5, 10 et 15 kWh. De plus, il peut Ãªtre montÃ© en cascade jusquâ€™Ã 5 modules pour atteindre 75 kWh afin dâ€™augmenter encore lâ€™indÃ©pendance et lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Dans la mÃªme logique, le systÃ¨me se veut extensible si les besoins en Ã©lectricitÃ© venaient Ã Ã©voluer ; les interfaces de communication EEBUS standardisÃ©e et KNX permettent en effet une intÃ©gration variable et intelligente dans les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques les plus variÃ©s afin dâ€™accroÃ®tre encore lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. SÃ»r de sa qualitÃ© puisque produit sur son site de Faulquemont (57), Viessmann lâ€™accompagne dâ€™ailleurs dâ€™une garantie de 10 ans sur la connectivitÃ© et les cellules de la batterie. CÃ´tÃ© installation, au sol ou au mur, prÃ©cisons que sa mise en Å“uvre se veut facile, Ã une personne grÃ¢ce Ã son faible encombrement, sa conception modulaire et son poids maniable. Prix public indicatif Ã partir de 2 915 euros HT, hors accessoires, pose et mise en service.

ComplÃ©ment idÃ©al dâ€™une installation photovoltaÃ¯que et des batteries de stockage, les nouvelles bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques

Conscient que la majoritÃ© des voitures Ã©lectriques est rechargÃ©e Ã la maison, Viessmann a dÃ©veloppÃ© sa station de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques complÃ©tant son systÃ¨me Ã©nergÃ©tique dâ€™autoconsommation combinant panneaux photovoltaÃ¯ques et unitÃ© de stockage. Cette innovation sâ€™inscrit dâ€™ailleurs dans la logique dâ€™optimiser tous les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques Ã©lectriques et thermo-Ã©lectriques de la maison, grÃ¢ce Ã la Viessmann Energy Management. Rappelons que celui-ci affiche, en temps rÃ©el, tous les flux dâ€™Ã©nergie sur smartphone ou la tablette pour que lâ€™utilisateur, via lâ€™application ViCare (plateforme Viessmann One Base), puisse piloter finement toutes les consommations de ses installations (pompe Ã chaleur, batterie de stockage, ballon dâ€™ECSâ€¦). La nouvelle borne de recharge Viessmann propose une prise de chargement de type 2 et dÃ©cline 3 puissances de charge maximale : 7,4 en monophasÃ©, 11 et 22 kW en triphasÃ©. Dâ€™une tension nominale de 400 V, elle est dotÃ©e de fusibles de sauvegarde 40, 20 ou 40 A. AdaptÃ©e Ã un montage mural et avec une classe de protection IP 54, elle peut Ãªtre installÃ©e aussi bien Ã lâ€™intÃ©rieur quâ€™Ã lâ€™extÃ©rieur de lâ€™habitat. Si la fonction Â« Green Charging Â» permet une recharge solaire via le systÃ¨me photovoltaÃ¯que de lâ€™utilisateur, le mode Â« Mixed Charging Â» assure, quant Ã lui, une charge rapide du vÃ©hicule. Mentionnons aussi que le mode de charge intelligent pallie les fluctuations de la puissance photovoltaÃ¯que afin dâ€™Ã©viter les arrÃªts et redÃ©marrages de la charge, avec comme bÃ©nÃ©fice de prÃ©server la batterie de la voiture Ã©lectrique. DotÃ©e dâ€™une protection intÃ©grÃ©e contre les courants de dÃ©faut DC, dâ€™une protection contre le black-out et lâ€™Ã©crÃªtage de pointes (grÃ¢ce Ã lâ€™adaptation automatique de la puissance de charge), elle dispose Ã©galement dâ€™un Ã©cran TFT de 4,3 pouces et dâ€™un lecteur de cartes RFID. PrÃ©cisons enfin que la station de recharge Viessmann anticipe lâ€™avenir car prenant dâ€™ores et dÃ©jÃ en charge la norme de communication EEBUS. Prix public indicatif Ã partir de 1 307 euros HT, hors accessoires, pose et mise en service le modÃ¨le monophasÃ© de 3,7 Ã 7,4 kW (1 402 euros HT les modÃ¨les de 11 kW et 22 kW en triphasÃ©).