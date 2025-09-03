UniversitÃ© de lâ€™autoconsommation collective le 1er octobre Ã  Paris : l’occasion de faire le point sur une actualitÃ© chargÃ©e

Enerplan organise la 8Ã¨me Ã©dition de l’UniversitÃ© de lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que (UAPV), le mercredi 1er octobre, Ã Paris (199 bis, rue Saint-Martin 75003) et en ligne. L’UAPV aura donc lieu cette annÃ©e la veille de lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale dâ€™Enerplan, qui se tiendra Ã©galement Ã Paris.

Chaque annÃ©e, lâ€™UAPV est lâ€™occasion de faire le point sur les enjeux rÃ¨glementaires, les dynamiques de marchÃ© et les perspectives de l’autoconsommation solaire.Â Un rendez-vous essentiel Ã un moment de transformation du secteur : malgrÃ© les Ã -coups rÃ¨glementaires, le marchÃ© se massifie, se diversifie, innove.

Nouveau format pour cette nouvelle Ã©dition :Â lesÂ sessions interactives, qui permettent d’aborder les enjeux et sujets les plus opÃ©rationnels, auront lieuÂ en format webinaire, le lundi 13 octobre aprÃ¨s-midi et le vendredi 17 octobre matin. Point important : l’inscription Ã la journÃ©e plÃ©niÃ¨re du 1er octobre, en prÃ©sentiel comme en distanciel, donne accÃ¨s Ã la totalitÃ© des webinaires.

Le programme est disponible sur le site dÃ©diÃ©. De nombreux intervenants et intervenantes ont dÃ©jÃ confirmÃ© leur participation : Dries Acke (Solar Power Europe), Pascale Courcelle (BPI), Jean-Luc Fugit (dÃ©putÃ© et prÃ©sident du Conseil supÃ©rieur de l’Ã©nergie), Nicolas Goldberg (directeur associÃ© Colombus Consulting), Yannick Jacquemart (RTE), Laurent Kueny (DGEC), Irene Real (UNEF Solar storage), Elika Saidi-Chalopin (Consuel)…Â Les inscriptions sont ouvertes.

www.autoconsommation-pv.fr