HoloSolis accÃ©lÃ¨re via la signature dâ€™un accord de licence de brevet avec TrinaSolar

Trinasolar et HoloSolis, fabricant franÃ§ais de panneaux solaires, ont annoncÃ© le 3 septembre dernier la signature dâ€™un accord de licence de brevet accordant Ã HoloSolis le droit dâ€™utiliser la technologie de cellule solaire TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) de Trinasolar. Cette collaboration soutient les objectifs industriels de lâ€™UE, la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et le leadership technologique, tout en permettant la production de cellules et modules photovoltaÃ¯ques Ã grande Ã©chelle.

Lâ€™accord signÃ© entre Trinasolar et HoloSolis permettra la mise en place dâ€™une ligne de production europÃ©enne basÃ©e sur une technologie photovoltaÃ¯que performante et Ã©prouvÃ©e. Il marque une Ã©tape dÃ©cisive dans lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne et le renforcement de ses capacitÃ©s industrielles dans le solaire. Commentant cette annonce, Oliver Schultz-Wittmann, directeur technique de HoloSolis, a dÃ©clarÃ© : Â« Ce partenariat avec Trinasolar nous permet dâ€™allier une technologie de classe mondiale Ã un savoir-faire industriel europÃ©en. En obtenant cette licence, nous garantissons des produits Ã la fois innovants et conformes aux standards internationaux de propriÃ©tÃ© intellectuelle, offrant des solutions solaires fiables, performantes et fabriquÃ©es en Europe. Â»

Â«Â Un vote de confiance fort dans notre ambition de devenir un champion industriel europÃ©en du solaireÂ Â»

Le portefeuille de brevets TOPCon de Trina comprend certaines des technologies les plus avancÃ©es et fondamentales du secteur, apportant Ã HoloSolis une grande confiance dans la soliditÃ© et la capacitÃ© de dÃ©ploiement de cette technologie. Â« En un peu plus dâ€™un an, nous avons sÃ©curisÃ© plus de 200 millions dâ€™euros de financement et franchi des Ã©tapes dÃ©cisives, depuis lâ€™acquisition du terrain jusquâ€™aux autorisations et Ã lâ€™accÃ¨s au rÃ©seau. Nous avons Ã©galement reÃ§u une forte validation du marchÃ© avec plus de 20 GW de lettres dâ€™intention, reprÃ©sentant cinq annÃ©es de production sÃ©curisÃ©e. Ce partenariat avec Trinasolar reprÃ©sente un vote de confiance fort dans notre ambition de devenir un champion industriel europÃ©en du solaire, enracinÃ© dans le territoire et alignÃ© avec les valeurs europÃ©ennes. Â» ajoute Bertrand Lecacheux, directeur gÃ©nÃ©ral de HoloSolis. Lâ€™accÃ¨s Ã ce portefeuille permettra Ã HoloSolis de produire Ã grande Ã©chelle des panneaux PV Ã haute efficacitÃ© et faible empreinte carbone, en Europe. La future usine HoloSolis Ã Hambach, en Moselle, est conÃ§ue pour produire 10 millions de panneaux solaires par an â€” soit une capacitÃ© annuelle de 5 GW â€” suffisante pour alimenter un million de foyers. Le projet devrait gÃ©nÃ©rer plus de 2 000 emplois directs et apporter des bÃ©nÃ©fices industriels majeurs Ã long terme Ã la rÃ©gion Grand Est.

Â«Â La construction dâ€™un Ã©cosystÃ¨me PV europÃ©en plus fort et plus rÃ©silientÂ Â»

TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) est une technologie de cellule solaire Ã haute efficacitÃ©, Ã©prouvÃ©e Ã lâ€™Ã©chelle industrielle, reconnue pour sa performance et sa capacitÃ© Ã Ãªtre dÃ©ployÃ©e Ã grande Ã©chelle. Sa maturitÃ© et sa compatibilitÃ© avec les procÃ©dÃ©s industriels en font une solution idÃ©ale pour un dÃ©ploiement rapide au gigawatt, un atout clÃ© pour les nouvelles usines de grande capacitÃ© en Europe. Cet accord renforce le rÃ´le de Trinasolar en tant que leader technologique et catalyseur, non seulement par la fourniture de produits PV de pointe dans le monde entier, mais aussi par le soutien aux Ã©cosystÃ¨mes locaux via des collaborations stratÃ©giques. Â« Nous sommes fiers de soutenir la prochaine gÃ©nÃ©ration de la production photovoltaÃ¯que europÃ©enne. Cet accord est bien plus quâ€™une licence : câ€™est le symbole de la maniÃ¨re dont lâ€™innovation mondiale peut renforcer les capacitÃ©s industrielles locales. En mettant Ã disposition une technologie Ã©prouvÃ©e et performante, Trinasolar contribue activement Ã la construction dâ€™un Ã©cosystÃ¨me PV europÃ©en plus fort et plus rÃ©silient. Nous sommes heureux dâ€™accompagner les initiatives locales de production et de chaÃ®ne dâ€™approvisionnement qui sâ€™inscrivent dans les objectifs rÃ©gionaux de transition Ã©nergÃ©tique. Â» se rÃ©jouit Gonzalo de la ViÃ±a, PrÃ©sident Europe de Trinasolar.

EncadrÃ©

Un impact territorial significatif

Lâ€™usine promet Ã©galement un impact territorial significatif, avec le potentiel de transformer durablement le tissu Ã©conomique de la rÃ©gion Grand Est, en soutenant lâ€™emploi local et en consolidant une chaÃ®ne de valeur de lâ€™Ã©nergie propre rÃ©siliente. Bien que lâ€™annonce porte sur lâ€™accord de licence de brevet, les deux entreprises sont dÃ©jÃ en discussion autour dâ€™Ã©ventuelles pistes de collaboration stratÃ©gique pour renforcer encore la chaÃ®ne de valeur solaire europÃ©enne.