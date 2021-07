VIDEO/Test de performance Lightyear One : pourquoi est-ce le vÃ©hicule Ã©lectrique le plus efficace au monde ?

Au mois de juin dernier, les équipes de Lightyear One ont testé leur dernier prototype de validation au centre d’essais d’Aldenhoven en Allemagne. Au cours de la première session de test, la Lightyear One habillée de panneaux solaires a parcouru plus de 440 miles (710 kilomètres) avec une seule charge de batterie de 60 kWh, montrant que ce véhicule électrique est parmi les plus efficaces au monde. Silence, ça roule !

Encadré

Le test en chiffres

Distance totale — 710 km

Énergie solaire produite — 3,45 kWh

Vitesse — 85 km/h

Consommation d’énergie — 85 Wh/km

www.youtube.com/watch?v=lnEPjJBBjFg