Expo2020DubaÃ¯ : un biotope autonome en Ã©nergie pour le Pavillon des Pays-Bas grÃ¢ce au film ASCA Â®

À l’occasion de l’Exposition Universelle de Dubaï qui aura lieu entre octobre 2021 et mars 2022, le cabinet V8 Architects imagine pour le Pavillon des Pays-Bas un monde miniature doté de son propre système climatique, recouvert d’un toit solaire conçu par le studio de design Marjan van Aubel, en partenariat avec ARMOR solar power films. Pour un biotope autonome en énergie !

À l’occasion de l’Exposition Universelle de Dubaï qui aura lieu entre octobre 2021 et mars 2022, le cabinet V8 Architects imagine pour le Pavillon des Pays-Bas un monde miniature doté de son propre système climatique. Ce biotope produira de l’eau, de l’énergie et de la nourriture à l’aide d’innovations durables comprenant notamment une ferme verticale. Le Pavillon sera alimenté en énergie propre grâce à un toit solaire conçu par le studio de design Marjan van Aubel, en partenariat avec ARMOR solar power films. Celui-ci jouera également un rôle essentiel dans la stabilité du biotope en filtrant les rayons du soleil et en permettant ainsi aux plantes présentes au sein de l’écosystème de réaliser leur photosynthèse.

Un toit solaire façon vitrail au design sur-mesure

Au cœur du dispositif imaginé par le studio Marjan van Aubel : ASCA ® , le film OPV (photovoltaïque organique) d’ARMOR solar power films, sans métaux rares ni silicium et 100% revalorisable. Grâce à ses nombreuses propriétés – semi-transparence, flexibilité, design sur-mesure, liberté de formes et de couleurs – la solution est parfaitement adaptée aux exigences et aux attentes des architectes et des professionnels du design. À partir du film ASCA ®, le studio Marjan van Aubel a créé un toit aux motifs et aux couleurs uniques laissant la lumière se refléter pleinement à l’intérieur du pavillon et offrant ainsi aux visiteurs une expérience immersive. Compte tenu de la grande légèreté des modules OPV, les panneaux solarisés pourront être facilement démontés, transportés et réutilisés après l’Expo 2020. « Imaginés sur la base de vitraux, les panneaux solarisés qui constituent le toit du Pavillon donneront aux visiteurs l’impression de se trouver dans une gigantesque église contemporaine avec de magnifiques reflets lumineux et une multitude de nuances de couleurs. Grâce à la riche palette de couleurs et la grande liberté de design qu’offre la technologie OPV d’ARMOR solar power films, nous sommes parvenus à obtenir un puissant effet moiré » explique Marjan van Aubel.

Un pas de plus vers l’innovation durable

Avec pour mission de solariser toutes les surfaces disponibles mêmes celles jusque-là non exploitées, ARMOR solar power films conçoit des solutions solaires intelligentes et sur-mesure alliant esthétisme et source d’énergie renouvelable. « Notre objectif est de solariser un maximum de surfaces disponibles grâce à des solutions intelligentes, adaptables et bas carbone. Nous sommes ravis d’avoir pu travailler avec le studio de design Marjan van Aubel sur ce projet, plaçant l’innovation durable au cœur des réflexions. En ouvrant de nouveaux chemins de la durabilité, cette collaboration menée avec nos partenaires hollandais dans le cadre de l’Expo 2020 de Dubaï est un bon exemple de ce que peut offrir le film ASCA ® à la société de demain » conclut Hermann Issa, Senior Vice President Business Development and Project Management d’ARMOR solar power films.