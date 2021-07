The smarter E Industry Days: l’Ã©vÃ©nement digital du 21 au 23 juillet 2021

3 jours, 24 heures : les The smarter E Industry Days proposent des présentations numériques d’entreprises et des événements passionnants organisés par les exposants sur tous les thèmes du nouveau monde de l’énergie. Le programme en ligne gratuit est complété par des conférences de haut niveau, la présentation de The smarter E, Intersolar et ees AWARD ainsi que diverses possibilités de mise en réseau.

Les maisons produisent leur propre énergie en utilisant de l’électricité et de l’hydrogène. Les agriculteurs cultivent des fruits sous un toit photovoltaïque au lieu de sous des bâches en plastique. Les hôpitaux des régions éloignées préparent leur propre eau potable sans avoir besoin de diesel, de raccordement au réseau ou de batteries. Ces développements technologiques peuvent sembler futuristes, mais ils sont en fait déjà là et ont été présélectionnés pour un prix. Parmi les dix finalistes de The smarter E AWARD, les lauréats se verront remettre leur prix lors de la cérémonie de remise des prix virtuelle qui aura lieu le 21 juillet dans le cadre des The smarter E Industry Days.

Les The smarter E Industry Days proposent des événements exclusifs aux exposants qui se déroulent 24 heures sur 24, en fonction du groupe cible. Le lancement des Perspectives du marché mondial de l’énergie solaire 2021-2025 sera également en effervescence. L’année dernière, SolarPower Europe a prédit que les nouvelles installations dans le monde augmenteraient jusqu’à 34 % en 2021. Quels sont les marchés de croissance de l’industrie ? Cette session répondra à cette question et à bien d’autres.

La session présentée par l’association européenne de l’énergie intelligente smartEn analysera le phénomène des prosommateurs qui peuvent utiliser leur flexibilité pour maintenir la stabilité des réseaux électriques et potentiellement gagner de l’argent dans le processus. Elle permettra aussi de découvrir ce qui se passe dans un laboratoire de plusieurs mégawatts lors d’un coup d’œil dans les coulisses en rejoignant la visite virtuelle du laboratoire en direct de Fraunhofer ISE.

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux éléments au programme de ces Smarter E Industry Days. Avec également par ailleurs, la possibilité d’interagir directement et de vivre avec les exposants, découvrir leurs produits et réseauter avec d’autres participants à l’événement. L’évolution extrêmement positive du secteur signifie qu’il y a d’innombrables innovations à présenter, des modèles commerciaux à discuter et des partenariats à forger.

Sans oublier, les interventions inspirantes d’orateurs de premier plan sur les derniers développements en matière d’énergie solaire, de stockage de l’énergie, d’e-mobilité et d’infrastructures de recharge, ainsi que sur la gestion de l’énergie et le couplage des secteurs. Rejoignez l’événement digital du 21 au 23 juillet 2021 pour découvrir les derniers produits et services, discuter des évolutions actuelles du marché et établir de nouveaux contacts professionnels!

www.thesmartere.de/industry-days