VidÃ©o/Tecsol Autoconso, le nouveau logiciel du bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol pour rÃ©ussir vos projets dâ€™autoconsommation

Le bureau d’études Tecsol a développé un puissant logiciel de conception des projets d’autoconsommation individuelle et collective. L’outil Tecsol Autoconso, fiable et évolutif, garantit la réussite des projets solaires en autoconsommation, notamment collective, en à peine quelques clics. La vidéo jointe explique le fonctionnement du logiciel.

Adaptable aux besoins de chacun, l’outil Tecsol Autoconso est conçu pour tenir compte du profil de l’investisseur, du niveau de rentabilité souhaité, des indicateurs financiers recherchés spécifiquement. Vous êtes un bailleur social, une collectivité locale, ou tout autre porteur de projet professionnel. Vous vous interrogez sur le mode de valorisation à privilégier entre autoconsommation simple et autoconsommation collective… Le logiciel Tecsol Autoconso saura tenir compte de vos problématiques.

Didactique et accessible

Cet outil présente également l’ensemble des possibilités de tarification des consommateurs en considérant les factures d’électricité de chacun et les contraintes s’y rapportant sur le plan fiscal et du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. Il permet d’anticiper les évolutions du projet grâce à sa fonction d’analyse de la sensibilité. Il est également doté d’une fonction d’analyse de l’impact environnemental des projets, notamment en termes de CO2 évité. Les résultats sont précis, graphiques et pensés pour faciliter la prise de décision. L’outil et sa grande maîtrise par les ingénieurs du bureau d’études permettent un traitement rapide et efficace des données énergétiques et économiques renseignées en entrée. Le prix de l’étude Tecsol Autoconso est optimisé grâce au gain de temps que permet le logiciel.

Un outil évolutif

Par ailleurs, il est important de savoir que les études Tecsol respectent le cahier des charges autoconsommation de l’ADEME. Les résultats permettent de savoir le niveau de soutien à l’investissement éventuellement nécessaire pour les projets et de répondre aisément aux appels à projets régionaux ou aux appels d’offres nationaux. Grâce à la veille marché et à l’expertise réglementaire de Tecsol, l’outil est actualisé en permanence. Par exemple, si le coût des batteries est élevé aujourd’hui, il le sera moins demain… Ce jour-là, Tecsol sera prêt à activer les options utiles dans la modélisation.

<a href=”http://youtu.be/SO_xY1A5O3k”>Découvrez ce logiciel innovant dans la vidéo explicative ! …</a>