Bertrand Guidez rejoint VALOREM en tant que directeur du dÃ©veloppement ENR France

Dans le cadre de son développement, VALOREM, un des derniers développeurs d’énergies renouvelables indépendants, a accueilli le 9 septembre Bertrand Guidez comme nouveau Directeur Développement EnR France. Fort de son expérience de 15 ans dans le secteur des énergies renouvelables, notamment chez Iberdrola Renovables France, Bertrand Guidez renforcera la stratégie multi-énergie du groupe et accompagnera sa croissance. L’entreprise, qui fêtera en novembre 2019 ses 25 ans, compte aujourd’hui 270 salariés et recrute cette année 70 nouveaux collaborateurs.

Bertrand Guidez, 39 ans, a 15 ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables. Il est de formation géographe et est diplômé d’un institut d’Urbanisme, Aménagement et Environnement de l’Université de Reims. Il a débuté sa carrière en 2004 comme chargé de mission EnR puis responsable développement d’une entité allemande. En 2007, il rejoint la filiale française d’un leader mondial des EnR en tant que chef de projet éolien terrestre et responsable de l’activité éolien en mer. En 2012, il est détaché à la SPV du projet offshore de la Baie de Saint-Brieuc comme coordinateur de l’équipe projet de territoire et est promu responsable du département développement à partir de 2014. Fort de son expertise dans le secteur, il rejoint VALOREM pour accompagner sa croissance.

« Pionnier français de l’éolien, VALOREM est devenu en quelques années un acteur incontournable des EnR en France, qui a su pérenniser son modèle socio-économique et ouvrir son bouquet énergétique, au photovoltaïque et à l’hydraulique notamment, détaille Bertrand Guidez. C’est donc avec fierté que je rejoins cet opérateur indépendant et engagé pour une transition énergétique et sociale au sein des territoires. Je suis convaincu que mon expérience dans le secteur des énergies renouvelables nous permettra de mener ensemble une stratégie de développement ambitieuse ! ».