Etudes des gains dâ€™Ã©nergie des modules bifaciaux LONGi PERC dans diffÃ©rentes conditions de surface

Pour vérifier les gains d’énergie des modules bifaciaux PERC dans différents environnements, LONGi a coopéré avec les premières organisations tierces à avoir construit de nombreux projets pilotes en 2018. Parmi elles, le projet pilote de TÜV SÜD Hainan Ding’an a mis l’accent sur le gain d’énergie des modules bifaciaux dans différentes conditions de réflexion de surface et a permis de vérifier les effets des modules avec des hauteurs d’installation de 1,0 m et 1,5 m. La centrale a accumulé plus de 8 mois de données depuis septembre 2018. De quoi montrer l’efficience des modules bifaciaux LONGi à partir des données collectées ! Er le résultat est…convaincant.

Influence de la réflectance de la surface et de la hauteur du module sur le gain d’énergie des modules bifaciaux

Les données des gains d’énergie quotidien moyen par module de septembre 2018 à avril 2019 montrent que, comparés aux modules PERC simple face, les gains en énergie du PERC bifacial sont de 10,10%, 15,82%, 14,50% et 20,59%, respectivement sur terrains enherbés, sableux, en ciment et peints en blanc. Plus la réflectance de la surface est élevée, plus le gain d’énergie est élevé. Le gain d’énergie atteint 20,59% sur la surface peinte en blanc avec une réflectivité de 67,21% et 10,10% sur la prairie, qui apparaît même supérieure à la valeur attendue. Autre facteur : la hauteur d’installation. Lorsque cette dernière augmente de 1 m à 1,5 m, le gain d’énergie des modules bifaciaux sont considérablement augmentés. Les gains d’énergie sur le sol en herbe et en sable augmentent respectivement de 2,23% (valeur absolue) et de 3,40%.

Différence de gain d’énergie entre été et hiver

Selon l’expérience, le gain en énergie des modules bifaciaux est également légèrement plus élevé en été qu’en hiver, en raison de la variation périodique de l’angle d’élévation solaire et de sa longue durée en été matin et soir avec un ratio de lumière diffuse relativement élevé. Le gain énergétique en janvier et en février 2019 est ainsi inférieur de plus de 5% à celui des autres mois, principalement à cause du changement de la plus faible élévation solaire en hiver qui provoque une grande ombre de la matrice. Les données actuelles sont collectées de septembre 2018 à avril 2019. Le gain énergétique annuel sera supérieur au gain moyen des huit mois précédents compte tenu des facteurs saisonniers du gain d’énergie.

Différence de température de fonctionnement du module

Grâce à deux capteurs de température fixés à l’arrière des modules, la différence de température de fonctionnement entre les modules bifaciaux et les modules unilatéraux a également pu être étudiée. Il faut savoir que la transmittance de la cellule PERC bifaciale au rayonnement infrarouge est supérieure à celle de la cellule simple face. L’effet thermique atténué produit par le rayonnement infrarouge réduit la température de fonctionnement du module. La température de fonctionnement de tous les modules bifaciaux sur différentes surfaces est inférieure à celui des modules simple face. Sur le sol en béton et le sol en sable, elle est par exemple inférieure de 1,5 ° C et de 0,91 ° C sur surface peinte. En plus du facteur infrarouge de transmission, la température de fonctionnement est aussi liée au verre de 2mm + 2mm adopté par le module bifacial LONGi, dont la vitesse de dissipation de chaleur est nettement meilleure que celle d’un panneau doté d’un verre de 3.2mm avec backsheet.

En résumé, le projet pilote TÜV SÜD Hainan a pleinement vérifié l’excellente performance de production d’énergie des modules bifaciaux LONGi Hi-MO PERC. Il a spécifiquement vérifié les effets de la réflectance, de la hauteur d’installation des modules mais aussi le rapport de lumière dispersée sur le gain d’énergie bifaciale. Les données du projet pilote montrent que le module PERC bifacial peut générer un gain d’énergie bifacial considérable dans diverses conditions de réflexion. Des qualités techniques susceptibles de considérablement améliorer l’efficacité et les performances des centrales photovoltaïques et, par la même, de réduire le fameux LCOE. PERC bifacial, une technologie qui accroît la rentabilité des projets…

