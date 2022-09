VIDEO/Pierre-Emmanuel Martin, Terre et Lac sur BFM Business : le solaire, câ€™est lâ€™Ã©nergie du prÃ©sent

Pierre-Emmanuel Martin, patron de Terre et Lac, créateur de centrales solaires sur tous supports, était l’invité de Nicolas Doze, pour évoquer le boom de l’énergie solaire qui permet de faire face à la crise énergétique qui touche l’Europe de plein fouet tout en luttant efficacement contre les changements climatiques. Pour ce chef d’entreprise spécialiste des énergies renouvelables, le solaire est incontestablement une énergie du présent, une énergie d’aujourd’hui. Pierre-Emmanuel Martin évoque également lors de cet entretien le projet industriel Carbon de réindustrialisation de fabrication de cellules et de modules solaires en France, un projet auquel il participe activement. « Hier nous étions puissants, demain nous devons l’être face aux risques géopolotiques » précise-t-il relatant l’époque, les années 1980, où l’industrie française du solaire photovoltaïque était une référence mondiale. « Nous ne pouvons pas être dépendant pour la brique essentielle de notre futur système électrique » assure-t-il. Et de conclure sur cette assertion irréfragable : « En 2050, le solaire c’est la base principale de la production d’énergie dans le monde ».

www.youtube.com/watch?v=usePuClJcP8