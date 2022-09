VALECO inaugure sa plus grande centrale solaire qui affiche 30 MW au compteur

Le producteur d’énergie renouvelable VALECO a inauguré jeudi 22 septembre dernier sa plus grande centrale solaire, implantée sur la commune de Bors-de-Montmoreau en Charente. D’une puissance de 30 MW, ce parc de production d’énergie renouvelable bénéficie directement au territoire en produisant une énergie verte consommée localement. Découverte !

En exploitation depuis avril 2022, la centrale de Bors-de-Montmoreau est composée de 68 200 panneaux sur une surface de 33 hectares, pour une production annuelle de 39 450 MWh soit l’équivalent de la consommation de plus de 18 000 ménages. Il s’agit d’une des premières opérations VALECO intégrant des batteries de stockage pour équilibrer la fréquence du réseau électrique. Alors que la consommation d’électricité fait diminuer cette fréquence et que la production l’augmente, il y a un équilibre à faire en temps réel pour éviter de trop grosses variations. Les batteries permettront de lisser cette fréquence en injectant ou soutirant sur le réseau selon les besoins. Lors de la construction, VALECO a fait appel à des entreprises locales notamment pour le terrassement du terrain ou encore la mise en place de clôtures. Un berger local profite parallèlement du terrain pour le pâturage de 40 brebis. Pour exploiter cette centrale solaire, VALECO a signé un corporate Power Purchase Agreement (PPA) : un contrat de vente d’électricité signé entre un producteur d’énergie renouvelable et une entreprise, afin d’assurer la vente de la production à des conditions déterminées à l’avance pendant une durée prédéfinie. Ce type de contrat constitue un axe de développement majeur pour VALECO et plus globalement pour les énergies renouvelables en France.

Un projet mené en étroite collaboration avec le territoire

« Nous sommes très heureux d’inaugurer notre plus grande centrale solaire actuellement en service. Si l’actualité récente nous rappelle à quel point il est indispensable de développer notre indépendance énergétique, ce projet réalisé sans subvention s’inscrit dans une démarche plus large initiée dès 2009 en étroite collaboration avec les acteurs du territoire, dont la commune de Bors-de-Montmoreau soucieuse de contribuer activement à la transition énergétique. C’est aussi une contribution pour notre souveraineté énergétique. Rappelons que l’énergie photovoltaïque, outre ses dimensions vertueuses en matière de baisse des émissions de CO2 et pour le portefeuille des ménages, a fourni 12% de l’électricité européenne entre mai et août dernier, permettant à l’UE d’économiser 29 milliards d’euros d’importation de gaz » souligne François Daumard, Président de VALECO. « C’est une fierté de participer, à notre échelle, à la transition énergétique du territoire avec ce projet n’ayant engendré aucune dépense pour la commune. Le travail réalisé en collaboration avec VALECO bénéficie aujourd’hui directement au territoire, qu’il s’agisse des entreprises de TP ayant réalisé les travaux, ou encore les entreprises et habitants qui consomment l’électricité. Les retombées financières et fiscales sont également non négligeables pour les collectivités locales afin de développer de nouveaux projets » se satisfait Jacky Renaudin, maire de Bors-de-Montmoreau.