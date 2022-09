Ã‰meraude Solaire : inauguration de son nouveau siÃ¨ge, vitrine des savoir-faire de lâ€™entreprise

Vendredi 23 septembre dernier, Émeraude Solaire a inauguré son nouveau bâtiment totem de l’énergie solaire. L’entreprise s’est installée dans son nouveau siège, véritable vitrine de ses savoir-faire, à Miniac-Morvan sur la côte d’émeraude. Elle y a investi 2 millions d’euros.

Émeraude Solaire, qui poursuit son développement et son ancrage dans le grand ouest, était à l’étroit dans ses locaux rue des Brégeons, à Saint-Malo. Elle reste sur le territoire de Saint-Malo Agglomération et déménage sur la commune de Miniac-Morvan. L’entreprise a emménagé en janvier dernier dans un bâtiment neuf, deux fois plus grand, dans la zone Actipôle, nouveau pôle d’excellence du territoire. Très visible depuis la voie de la liberté, sur l’axe de grande influence qu’est la route départementale 137 Rennes-Saint-Malo. Ce choix s’avère judicieux dans la mesure où les activités et l’image de marque de l’entreprise sont en corrélation avec les ambitions d’aménagement prônées par la ZAC.

Le champ des possibles des implantations solaires

Sur ce nouveau site de 8500 m² les locaux représentent près 2400 m², dont 750 m² de bureaux, 1 600 m² d’entrepôt. Le bâtiment montrera tout le savoir-faire d’Émeraude Solaire ! La toiture est bien entendu entièrement équipée de panneaux solaires, pour une puissance de 300 kWc (sur toiture plate et inclinée), des ombrières photovoltaïques installées sur le parking sur une surface de 600 m², et une centrale au sol de 20 kWc a été installée. Deux bornes de recharge pour les véhicules électriques Drop’n Plug – dont Émeraude Solaire est actionnaire ! – sont en place. Enfin en façade du bâtiment, des cellules photovoltaïques sont incrustées dans des panneaux de verre. Une partie de l’énergie produite sur le site servira à alimenter ces nouveaux locaux afin qu’ils soient totalement autonomes en énergie renouvelable. Quant à l’énergie excédentaire produite, elle permettra d’alimenter près de 100 foyers, hors chauffage.

Penser local

L’idée est de pouvoir déployer l’ensemble des solutions présentées ici, partout chez ses clients. En respectant chaque site, chaque demande, chaque enjeu. « Nous souhaitons faire attention dans la manière dont nous intervenons et de trouver à chaque fois la meilleure solution. Nous ne sommes qu’un maillon face aux enjeux climatiques » précise Xavier Borel. Soucieuse du territoire et de travailler au plus près de chez elle ou des sites qu’elle installe, Émeraude Solaire « pense local » ! « Nous avons effectivement tenté de privilégier au maximum les entreprises d’ici pour la réalisation des travaux : terrassement, gros œuvre, charpente, bardage… » confie le dirigeant. Le montant des travaux et des investissements s’est élevé à plus de 2 millions d’euros.

Émeraude Solaire voit son marché évoluer avec les changements climatiques. Les politiques volontaristes des collectivités en matière d’énergies renouvelables s’intensifient et portent d’ailleurs les marchés d’Émeraude Solaire, ainsi que les installations solaires en autoconsommation totale ou partielle, toujours plus nombreuses. Avec les grands projets en cours, ce nouveau bâtiment et les derniers recrutements, l’entreprise poursuit sa politique de développement. Elle souhaite devenir un acteur incontournable de la transition énergétique du territoire !