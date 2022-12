VIDEO/GÃ©rard Canovas, Maire de Balaruc : Â« Nous avons une volontÃ© dâ€™avancer rapidement sur lâ€™autoconsommation PV Â»

Lors du salon Energaia, Tecsol a organisé une conférence dédiée au financement des projets photovoltaïques. Ne pouvant être présente, Gérard Canovas, maire de Balaruc dans l’Hérault, avait préparé une vidéo expliquant les choix et motivations d’un édile pour faire face aux augmentations des factures de sa commune (817 500 euros par an). L’autoconsommation collective s’est imposée comme la solution technologique pertinente via un financement pérenne et avec le soutien du bureau d’études Tecsol. Gérard Canovas décrit dans cet entretien filmé les différentes étapes de ce plan de rénovation énergétique antigaspi (isolation, éclairage, double vitrage, GTC etc.), générateur d’économies d’énergies. Avant d’évoquer son projet d’autoconsommation solaire (800 000 euros d’investissement) pour faire baisser les charges d’électricité qui pèsent sur sa commune. Et Stéphane Antignac, maire adjoint de Balaruc, à l’écologie, à l’Environnement et cadre de vie d’expliciter techniquement ce projet solaire en autoconsommation à l’heure où les factures devraient être multiplier par trois. Sept bâtiments communaux sur trente ont été retenus pour se couvrir de modules PV. Les demandes de subventions vont être lancées…