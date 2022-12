enoÃ© et Lendosphere lancent un financement participatif pour 5 centrales photovoltaÃ¯ques

Le groupe enoé annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à un portefeuille de 5 centrales photovoltaïques situées dans le sud de la France. De quoi inclure les citoyens dans la transition énergétique !

Avec un objectif de 120 000 euros, cette campagne menée par le groupe enoé via Lendosphere est ouverte aux habitants des 5 départements d’implantation des projets (Hautes-Alpes, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Drôme et Tarn), ainsi qu’à ceux des départements limitrophes.

Devenir actionnaire de cinq centrales solaires et décarboner ses investissements

Ce financement participatif vise à permettre, à ceux qui le souhaitent, d’investir dans le financement de 5 projets de centrales photovoltaïques en toitures situés dans le sud de la France. C’est l’opportunité pour les épargnants d’investir en circuit court et de décarboner leur portefeuille. Pour financer ce projet, les investisseurs doivent au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere. Pour les co-fondateurs d’enoé, Anthony Haddad, Marc Christophle et Marc Watrin : « Enoé a placé au cœur de sa stratégie l’innovation et une forte présence locale afin de répondre aux attentes d’un marché en très forte croissance et aux enjeux de sécurisation du prix de l’énergie, et d’optimisation des surfaces déjà artificialisées. Ces projets photovoltaïques et leur financement participatif en sont une belle illustration. »

Quid des 5 projets de centrales photovoltaïques ?