SUNOTEC construit la plus grande centrale solaire de Bulgarie

Avec ses 124 MW, le projet Verila construit sur un terrain vallonné au sud de Sofia, augmentera la production d’énergie solaire dans le pays de 12 %. En son époque déjà, Sylvie Vartan ne chantait-elle pas Face au soleil !

La construction de la plus grande centrale solaire de Bulgarie devrait être achevée d’ici le printemps 2023. La nouvelle centrale électrique, au sud de Sofia, produira de l’électricité verte avec une capacité de pointe de 124 mégawatts. Le projet Verila est livré par SUNOTEC, l’un des leaders européens du marché de la construction de parcs solaires.

Des pentes raides

Depuis septembre 2022, jusqu’à 90 employés hautement qualifiés de SUNOTEC travaillent à la construction d’une centrale électrique PV (photovoltaïque) au sol en Bulgarie. Le plus grand défi auquel le promoteur sera confronté est la nature du terrain – un site vallonné dans la chaîne de montagnes de Verila, à l’est de la petite ville de Dupnitsa, à environ une heure de route au sud de la capitale Sofia. Valentin Gospodinov, Country Manager pour la Bulgarie assure : « L’emplacement de la centrale solaire à une altitude comprise entre 700 et 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des pentes aussi raides que 18 degrés, est l’un des sites les plus aventureux et uniques en Europe. Les températures plus basses causées par la haute altitude contribuent à la génération de puissance supplémentaire. Cependant, cela signifie également que nous devons adapter les machines ainsi que la séquence de mise en œuvre à la topographie difficile du site. Par conséquent, il est extrêmement important d’avoir des travailleurs très expérimentés pour la mise en œuvre. »

La production solaire en Bulgarie devrait augmenter de 12 pour cent

Avec une puissance nominale de 124 mégawatts crête (MWc), la centrale solaire de Verila apportera une contribution significative au mix électrique vert de la Bulgarie à partir du printemps 2023. Construit par SUNOTEC, le nouveau parc solaire générera une énergie équivalente à 12 % de la production totale actuelle de toutes les centrales photovoltaïques du pays. [i] Cela en fait de loin la plus grande centrale de Bulgarie. Et ce n’est que l’un des sept projets que SUNOTEC entreprend actuellement dans le pays. “Comme de nombreux autres pays de l’UE, la Bulgarie doit augmenter considérablement sa capacité dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier à la lumière des crises climatique et énergétique actuelles”, précise Kaloyan Velichkov, fondateur et PDG de SUNOTEC. « Nous devons fournir des quantités importantes d’énergie renouvelable supplémentaire dans les plus brefs délais. C’est une tâche colossale. Nous sommes fiers d’apporter une contribution vitale en construisant des centrales solaires comme celle de Verila.

SUNOTEC agissant en qualité d’entrepreneur général

SUNOTEC est responsable de tous les aspects de l’ingénierie, de la gestion de projet, de l’approvisionnement et de la construction de la nouvelle centrale solaire bulgare située à l’est de Dupnitsa. En chiffres les caractéristiques de la centrale en imposent : implique 220 230 modules, 4 305 tonnes de structure en acier et 1 125,5 kilomètres de câblage. Cela comprend également la fourniture de main-d’œuvre qualifiée et la disponibilité de machines spécialisées de la propre flotte de l’entreprise. « La construction de nos parcs solaires est réalisée exclusivement par notre propre main-d’œuvre permanente », déclare Bernhard Suchland, PDG de SUNOTEC. « Compte tenu des normes exigeantes et du niveau d’expertise requis sur le chantier, nous préférons ne pas travailler avec des sous-traitants. Sur un projet à grande échelle aussi complexe que celui-ci, cela pourrait potentiellement entraîner de nombreux risques dans le calendrier de mise en œuvre, la qualité et la santé et la sécurité. Surtout, cela ne serait pas cohérent avec notre philosophie d’entreprise » conclut-il.