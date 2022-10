VIDEO/Energies PartagÃ©es : lever les obstacles au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables citoyennes

Face à la crise énergétique et au risque que fait peser la dépendance aux énergies fossiles importées, il faut développer les énergies renouvelables beaucoup plus vite. Pour ce faire, il est urgent que le gouvernement et les parlementaires lèvent les obstacles qui freinent l’essor des projets citoyens d’énergie renouvelable !

Le Collectif pour l’énergie citoyenne propose et développe cinq mesures concrètes destinées à lever les obstacles au développement des projets citoyens d’énergie renouvelable :

Consolider l’objectif national de 1000 nouveaux projets citoyens d’ici 2028, et le rendre opérationnel par une feuille de route interministérielle, associant des moyens territorialisés à la hauteur et un pilotage national

Adapter les dispositifs de soutien aux projets locaux et citoyens, par l’extension du guichet ouvert, la territorialisation des dispositifs de soutien et des incitations croissantes à la gouvernance locale

Accompagner et faciliter les modèles innovants et émergents qu’il s’agisse des contrats de gré à gré (PPA) ou de l’autoconsommation collective

Accroître le pouvoir d’agir des acteurs locaux, en renforçant les moyens humains et budgétaires alloués à l’ingénierie territoriale et aux réseaux d’accompagnement, et en levant les freins à l’investissement des collectivités

Inciter à l’engagement citoyen et encourager la pédagogie autour de la transition énergétique, à travers des campagnes d’information et la simplification des levées de l’épargne citoyenne.

