Reportage/Projet dâ€™autoconsommation solaire collective Quartier RÃ©publique â€“ ÃŽle de Nantes (44) : lâ€™ACC grand format

La SAMOA, aménageur de l’Île de Nantes, et le groupement composé de Legendre Energie, Enercoop Pays De La Loire et Loire-Atlantique Développement-SELA ont signé un protocole d’accord visant à designer l’opérateur énergie du nouveau quartier République. Il s’agira d’un des plus grands projets d’autoconsommation solaire collective en France, aussi bien en nombre de consommateurs qu’en volume d’énergie partagée, avec en prévision pas moins de 2 gigawattheures d’électricité annuels produits, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 800 foyers. Une façon de repenser l’espace urbain sous le prisme énergétique et à travers la ressource solaire !

La SAMOA s’engage concrètement dans la transition énergétique avec la mise en place d’une nouvelle solution de production et consommation d’électricité verte, collective et auto-produite à l’échelle du nouveau quartier République dès 2023.

Un quartier placé sous le signe du partage

Mixité des programmes et des usages, diversité des logements, création d’une trame paysagère offrant jardins et cheminements doux, stationnements partagés… c’est un cœur métropolitain qui va se mettre à battre dans ce nouveau quartier, qui accueillera dans les prochaines années 275 000 m² d’opérations immobilières, dont 2 000 logements. Placé sous le signe de la nature en ville et de la résilience, le quartier République intégrera logiquement la mutualisation énergétique. « La métropole nantaise affirme des ambitions élevées pour accélérer la transition écologique, et singulièrement sur les énergies. En complément de l’extension du réseau de chaleur, l’axe de la production locale d’énergies renouvelables recèle de grands potentiels pour limiter notre recours aux sources fossiles et renforcer l’autonomie de notre territoire. Le projet d’autoconsommation énergétique mis en place sur le quartier République en est un bon exemple. » Tristan Riom, adjoint à la maire de Nantes, délégué à l’énergie-bâtiments et vice-président de Nantes Métropole énergie-climat.

Un dispositif énergétique territorial recherché par la SAMOA

Créée en 2003 à l’initiative de Nantes Métropole, la SAMOA est chargée de l’aménagement et du développement économique des filières culturelles et créatives sur le territoire de l’Île de Nantes. Elle expérimente de nouvelles manières de « fabriquer » la ville et ses usages, et positionne l’Île de Nantes comme un véritable laboratoire in vivo. C’est dans ce contexte que la Samoa a lancé en septembre 2020 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) visant à désigner l’opérateur énergie du quartier République avec, pour mission, de développer une opération d’autoconsommation collective d’une ampleur inédite. « La question de la transition climatique est dans tous les esprits, en tant qu’aménageur nous souhaitons impulser une nouvelle dynamique pour limiter l’empreinte carbone du projet et favoriser la résilience énergétique des nouvelles opérations. Nous avons conçu le futur quartier République afin qu’il puisse 3 accueillir ces nouvelles solutions, il s’agira d’un véritable démonstrateur de cette nouvelle trajectoire que nous nous fixons. » Virginie Vial, Directrice générale de la Samoa

Bien plus qu’un opérateur énergie, un véritable fournisseur local

En vue de répondre à l’appel à projets lancé par la SAMOA, Legendre Energie, la filiale du Groupe Legendre dédiée à la transition énergétique des territoires et des bâtiments, a composé un groupement avec Enercoop Pays De La Loire ET Loire-Atlantique Développement – SELA (LAD SELA), deux partenaires de longue date. Enercoop, fournisseur d’électricité verte et locale, est spécialisé dans la commercialisation d’électricité en circuit court et bénéficie d’un ancrage territorial très fort. LAD – SELA possède une réelle expertise de l’aménagement urbain et de l’environnement des énergies renouvelables. Quant à Legendre Energie, mandataire du groupement lauréat de la consultation, l’entreprise est présente sur la métropole nantaise en tant que producteur d’énergie, depuis plus d’une décennie. Par sa filiation au Groupe Legendre, l’innovation est dans son ADN, la synergie entre l’énergie et le bâtiment, une conviction. Le groupement ainsi constitué, présente une expertise technique complémentaire en matière d’aménagement et d’énergies renouvelables et revêt un caractère local fort, du fait de son intégration au territoire. En mettant également en avant une réelle volonté de créer du lien entre la production de l’électricité, ses usages et les citoyens, les lauréats ont présenté une offre qui a retenu toute l’attention de la SAMOA.

« Nous nous engageons à exploiter les centrales pendant 30 ans »

« Sur ce projet, il y a d’abord un enjeu technique afin de maximiser le potentiel solaire en toiture des bâtiments. Nous devons aussi être capable de fédérer, de créer un lien entre la production et ses usages, comme avec les bornes de recharge pour les véhicules électriques, par exemple. Enfin, il y a un enjeu rationnel car, non seulement nous allons financer et construire ces toitures photovoltaïques mais nous allons également commercialiser la production d’électricité générée et pour ce faire, nous nous engageons à exploiter les centrales pendant 30 ans. C’est un projet enthousiasmant qui s’inscrit dans la durée ! » commente Sébastien Debet, Directeur Transition Energétique chez Legendre Energie. « Participer à la réalisation de tout un territoire engagé dans la transition climatique est extrêmement motivant et s’inscrit pleinement dans nos objectifs en tant que producteur d’énergie. Le quartier République de l’Ile de Nantes est particulièrement novateur par son envergure. Les défis de ce projet sont multiples : environnementaux évidemment, mais aussi sociaux, techniques et économiques. Ce qui le rend à la fois enrichissant et passionnant ! » déclare Pascal Martin, Directeur Général du Groupe Legendre.

Un nouveau modèle énergétique en milieu urbain

Le fait de développer une production d’énergie solaire pour une utilisation collective relève, aujourd’hui encore, d’une démarche d’innovation. Si l’autoconsommation s’est essentiellement construite, jusqu’alors, à l’échelle d’un bâtiment, son schéma collectif est encore peu répandu et prend tout son sens dans un projet solaire à l’échelle d’un quartier. Aussi, ce projet d’autoconsommation solaire qui prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des toitures du futur quartier République de l’Île de Nantes est un projet très ambitieux. Totalisant plus de 10.000 m² de surface couverte, le projet du quartier République est, à ce jour, l’une des plus importantes initiatives d’autoconsommation collective connue en France. Les panneaux solaires, intégrés en toitures, seront répartis sur une soixantaine de programmes immobiliers avec chacun leurs spécificités (logements, bureaux, équipements publics). Un des enjeux importants du projet est de maximiser l’apport énergétique de chaque édifice, et d’être en mesure de produire en circuit court, dans un rayon de 1 kilomètre, l’électricité pour couvrir, avant tout, les besoins d’énergie des parties communes, des commerces et des équipements publics.

Couverture d’environ 20% des besoins du quartier République

Cette production locale d’électricité devrait couvrir l’équivalent des apports en énergie d’environ 800 foyers, soit 20% des besoins du quartier République. C’est donc une véritable solution de partage de l’énergie qui sera mise en place dans ce nouveau quartier nantais avec une vocation : devenir un nouveau modèle énergétique en milieu urbain. Les premières centrales solaires du quartier République produiront des kilowattheures au cours du dernier trimestre 2023. Quant aux premiers contrats d’électricité, ils seront signés avec les premiers usagers dès le milieu de l’année prochaine. Avec ce projet, le groupement va pouvoir mettre en application à grande échelle son savoir-faire et ses compétences complémentaires, d’autant qu’il devra concevoir, financer, réaliser et exploiter l’ensemble des centrales photovoltaïques qui seront présentes sur les bâtiments du quartier.

Le développement des EnR doit être prévu dès la conception de l’habitat

« Contribuer de manière active au développement de solutions innovantes de production d’énergie renouvelable sur le territoire départemental, ici le territoire métropolitain, s’inscrit pleinement dans les objectifs de l’agence. Engagée dans les transitions, Loire-Atlantique développement met son expérience et ses compétences d’ensemblier de la chaîne de l’immobilier et de la performance énergétique au service de ce projet novateur » précise Gwenn Bergeron, Directrice Immobilier et Performance énergétique chez LoireAtlantique développement. “Le projet du quartier République nous paraît emblématique d’une transition énergétique réussie, à savoir le développement des énergies renouvelables prévu dès la conception de l’habitat, dans une logique de filière courte et porté par les acteurs du territoire. Le réseau des coopératives Enercoop, vecteur de l’épargne citoyenne dans la transition énergétique, est fier de contribuer à ce projet innovant et accompagne plus globalement de nombreuses opérations d’autoconsommation collective partout en France.” Samuel Faure, Directeur Enercoop Pays de la Loire.

Encadré

Quelques chiffres clés de l’opération

• Un quartier de 25 hectares en cours de développement

• Des livraisons progressives entre mi-2023 et 2030

• A terme :

- 4000 nouveaux habitants et 4000 actifs

- De nombreux nouveaux équipements : école, gymnase, faculté de santé (7500 étudiants)

- De nombreux commerces et activités ;

- 10 000 m² de surface couverte de panneaux photovoltaïques

▪15 à 20% des besoins énergétiques du Quartier République