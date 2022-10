Centrale PV en toiture en injection rÃ©seau pour le centre commercial Shopping Promenade Arles â€“ Montmajour du groupe FREY

A évoquer sans cesse l’autoconsommation photovoltaïque, on en oublierait presque les projets en injection réseau qui conserve un bon nombre d’attraits non négligeables. Il en est ainsi de l’installation de la centrale photovoltaïque en toiture concernant le centre commercial de plein air, Shopping Promenade localisé à Arles-Montmajour (13). Ce centre commercial, propriété du groupe FREY, est situé au nord de l’agglomération arlésienne. Il se compose de 46 enseignes pour une superficie de 19 000 m². C’est le groupe Helexia qui accompagne FREY dans la poursuite de sa démarche de transition énergétique. La couverture en panneaux photovoltaïques de 60% de cette toiture participe activement aux objectifs fixés.

Dotée de 2 640 modules photovoltaïques, cette centrale en toiture de 897 kWc de puissance installée produit approximativement 1 277 MWh par an, soit par équivalence, la consommation électrique de 511 foyers pendant un an. La mise en service de la centrale opérée tout début 2022 produit, depuis, une énergie verte, décarbonée et en accord avec la stratégie RSE du groupe. Elle permettra ainsi d’éviter les émissions de 61 tonnes de CO2 chaque année.

Les bénéfices de cette installation photovoltaïque pour le groupe Frey sont légion :

L’injection réseau comme source de génération de revenus sur le long terme

comme source de génération de revenus sur le long terme Une valorisation des espaces en toitures via leur exploitation

La production d’une énergie locale et décarbonée comme comme preuve de l’engagement RSE de Frey Arles

Maintenance préventive et curative de la centrale via le service maintenance et exploitation Helexia

A l’image des piliers fondateurs de Frey, ce projet s’inscrit dans leur volonté de créer un lieu de commerces et un espace de vie qui puissent être vecteur de la transition environnementale. FREY, entreprise à Mission certifiée B Corp, s’est donnée pour Mission de remettre le commerce au service de l’intérêt collectif. Il s’agit là de sa raison d’être, s’inscrire au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l’environnement et socialement bénéfique à son écosystème. “Flexibilité, relationnel et pédagogie ont été les maîtres mots de notre collaboration avec Helexia qui a mené à bien notre objectif de viser une énergie verte, locale et décarbonée “souligne Hubert Duponchel, Directeur Programmes chez Frey.