VIDEO XERFICanal/ PhotovoltaÃ¯que : lâ€™Europe face Ã  ses contradictions

L’énergie solaire peut-elle devenir l’épine dorsale de la transition énergétique européenne d’ici 2030 ? Alors que le solaire vient de dépasser le charbon dans la production d’électricité en Europe, le photovoltaïque s’impose comme un levier stratégique pour répondre aux objectifs de décarbonation. L’augmentation importante des prix de l’électricité depuis 2021, couplée à une baisse des coûts des panneaux solaires, a stimulé l’expansion des installations photovoltaïques. Aujourd’hui, l’Allemagne concentre plus de 30% de la puissance installée en Europe, loin devant l’Espagne, l’Italie… et la France. Mais derrière cette dynamique, plusieurs défis de taille se dessinent : dépendance à la Chine, diminution des aides publiques aux énergies renouvelables dans plusieurs pays d’Europe, difficulté croissante à obtenir des autorisations locales pour implanter de nouvelles installations, besoins croissants d’adapter les réseaux et la consommation d’électricité ou d’investir dans le stockage, incertitude politique qui plane dans plusieurs pays membres pourrait remettre en question les trajectoires énergétiques engagées.

