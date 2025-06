John Berger, fondateur de Sunnova Energy, rejoint le conseil d’administration d’Otovo

Le comité de nomination d’Otovo a proposé l’élection de William John Berger au conseil d’administration d’Otovo. John Berger a fondé Sunnova Energy International (Sunnova) en 2012 et a occupé les fonctions de directeur général, président et président du conseil d’administration jusqu’en mars 2025. Pendant son mandat à Sunnova, John Berger a fait de l’entreprise un acteur majeur du secteur solaire aux États-Unis, en lançant plusieurs innovations dans les domaines de la location, des services de réseau (VPP) et des services de maintenance, en créant plus de 500 000 clients récurrents et en menant à bien l’introduction en bourse de l’entreprise sur le New York Stock Exchange en 2019.

Titulaire d’un master en administration des affaires de la Harvard Business School et d’une licence en génie civil de la Texas A&M University, où il a obtenu un diplôme avec mention, JohnBerger a commencé sa carrière en optimisant les actifs énergétiques, avant de cofonder un fonds de capital-risque dans le domaine des technologies énergétiques et de conseiller la Commission fédérale de régulation de l’énergie des États-Unis. En tant que fondateur de Standard Renewable Energy, il a contribué à l’adoption de l’énergie solaire par les foyers et les entreprises américains. Il a ensuite créé SunCap Financial, une société de services solaires résidentiels qui a servi de base à Sunnova. Il est

“Nous sommes honorés que John ait accepté de rejoindre le conseil d’administration d’Otovo. Le travail de John aux États-Unis a été une source d’inspiration pour la construction d’Otovo. Notre produit de leasing paneuropéen et notre centre d’opérations européen se sont tous deux inspirés de concepts pionniers américains”, déclare Andreas Thorsheim, fondateur et PDG d’Otovo. “L’accent mis par Otovo sur l’excellence du service à la clientèle et le modèle de marché se distingue comme l’une des approches les plus évolutives dans le domaine de l’énergie solaire résidentielle aujourd’hui. Je me réjouis de pouvoir apporter mon expérience du marché américain pour soutenir la mission d’Otovo, qui est d’accélérer l’adoption des énergies propres à l’échelle internationale”, ajoute John Berger à propos de sa nomination.