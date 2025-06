Enfinity Global signe des PPAs pour 420 MW d’Ã©nergie photovoltaÃ¯que en Italie avec une entreprise technologique amÃ©ricaine

Enfinity Global a annoncé ces derniers jours la signature de Power Purchase Agreements (PPAs) en Italie avec une société technologique américaine, s’engageant à fournir de l’énergie renouvelable à partir d’un portefeuille de 420 MW de projets solaires photovoltaïques. « Nous sommes heureux de continuer à soutenir nos clients dans divers secteurs en Italie, alors qu’ils progressent dans leur transition énergétique », a déclaré Carlos Domenech, PDG d’Enfinity Global, à l’adresse. « Notre objectif est de répondre aux besoins des clients locaux et internationaux en matière d’énergie renouvelable ».

L’entreprise domine le marché des accords d’achat d’énergie solaire en Italie, ayant conclu des contrats de 805 MW au cours des deux dernières années avec de grandes entreprises et des clients industriels. Selon le rapport « Q4 Dev&Deals report » publié par Elemens, Enfinity est actuellement le premier producteur d’électricité indépendant (IPP) d’Italie en termes de projets autorisés.

Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde, Enfinity, américaine de premier plan spécialisée dans les énergies renouvelables et les services de développement durable, vise à contribuer à une économie à faible émission de carbone. L’équipe dirigeante d’Enfinity possède un portefeuille de plus de 41 milliards de dollars en matière de financement dans le secteur des énergies renouvelables, avec plus de 26 GW d’actifs solaires et éoliens développés et acquis.