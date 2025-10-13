VIDEO XERFI : Aux Etats-Unis, le boom industriel vert face Ã  Trump par AnaÃ¯s Voy-Gillis chercheuse Ã  lâ€™IAE de Poitiers

Depuis lâ€™adoption de lâ€™Inflation Reduction Act en aoÃ»t 2022, les Ã‰tats-Unis ont enclenchÃ© un mouvement de rÃ©industrialisation sans prÃ©cÃ©dent autour des technologies en faveur de la transition Ã©cologique. En moins de trois ans, usines de batteries, panneaux solaires ou pompes Ã chaleur ont fleuri dans les Ã‰tats amÃ©ricains. Le Kentucky, la GÃ©orgie et le Michigan, bastion historique de lâ€™industrie automobile, voient se dÃ©velopper des usines de batteries si bien quâ€™on parle dÃ©sormais de Â« Battery Belt Â», en Ã©cho Ã lâ€™ancienne Rust Belt.

Mais ce boom industriel est-il durableÂ ? Et surtout, peut-il rÃ©sister au retour dâ€™une incertitude politique majeure depuis le retour de Donald Trump ? Le rapport du Rhodium Group, Clean Investment Monitor, publiÃ© en 2025, dresse un tableau aussi impressionnant quâ€™inquiÃ©tant. AnalyseÂ sur la vidÃ©o suivanteÂ !

www.xerficanal.com/economie/emission/Anais-Voy-Gillis-Etats-Unis-le-boom-industriel-vert-face-a-Trump_3754205.html