Pour son 15Ã¨me anniversaire, le dÃ®ner caritatif annuel de Synergie Solaire fait son cirque aux Folies Gruss

A lâ€™occasion de ses 15 ans dâ€™actions solidaires, le fonds de dotation Synergie Renouvelable prÃ©pare une Ã©dition exceptionnelle du DÃ®ner Caritatif des EnR. QuandÂ ? le 20 novembre prochain. OÃ¹ : au cirque les Folies Gruss. Pour un rendez-vous solidaire incontournableÂ !

Chaque annÃ©e le fonds de dotation Synergie Renouvelable organise un Ã©vÃ¨nement majeur qui fÃ©dÃ¨re lâ€™ensemble des entreprises engagÃ©es dans la transition Ã©nergÃ©tique :Â Le DÃ®ner Caritatif des Ã‰nergies renouvelables ! Ce temps fort, Ã la foisÂ convivial et porteur de sens,Â incarne la dynamique collective dâ€™un secteur uni autour de valeurs fortes :Â solidaritÃ©, impact durable et responsabilitÃ© sociale.

Autour dâ€™unÂ cocktail, suivi dâ€™unÂ dÃ®nerÂ assis, les participants dÃ©couvrent les projets solidaires Ã fort impact rendus possibles grÃ¢ce Ã leurs contributions, et mesurent les rÃ©sultats concrets des actions menÃ©es dans lâ€™annÃ©e Ã©coulÃ©e. Tous les bÃ©nÃ©fices de la soirÃ©e sont reversÃ©s au financement de nouveaux projets solidaires,Â en lien avec les Objectifs de DÃ©veloppement Durable (ODD) des Nations Unies.

Rendez-vous donc le 20 novembre, dans un lieu dâ€™exception, pour une soirÃ©e Ã la hauteur des engagements portÃ©s par toute la filiÃ¨re. Au programme : outre la rÃ©vÃ©lation des projets solidaires 2025, des rÃ©cits dâ€™impacts sur le terrain, du networking et un SHOW surprise ! Un moment fort de la filiÃ¨re, placÃ© sous le signe de lâ€™engagement et de la gÃ©nÃ©rositÃ©Â !