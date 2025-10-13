ActualitÃ©s »

SDIS 66 : avis dâ€™appel public Ã  la concurrence pour une toiture photovoltaÃ¯que en autoconsommation

Publié le 13 October 2025

Le dÃ©partement des PyrÃ©nÃ©es-Orientales poursuit sa politique de solarisation de son patrimoine foncier. AprÃ¨s quelques collÃ¨ges et un parc de stationnement de covoiturage, le centre d’incendie et de secours de Perpignan Sud est dans lâ€™attente de la fourniture et de la pose d’un systÃ¨me photovoltaÃ¯que en autoconsommation individuelle. Pour ce faire, le SDIS 66 vient de lancer un appel public Ã  la concurrence pour lâ€™installation, de cette centrale. Pour les entreprises intÃ©ressÃ©es, une visite obligatoire est programmÃ©e vendredi 24 octobre 9h30 sur le site de Perpignan Sud.

www.sdis66.fr/nous-contacter/marches-publics/

