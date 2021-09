VIDEO : Systovi, des produits solaires made in France !

Fabriquer des panneaux solaires en France, ce n’est pas seulement un choix : c’est l’engagement de l’entreprise Systovi ! Depuis 2008, Systovi recrute, innove et produit en France malgré une concurrence asiatique très rude. Le site de production, basé à Carquefou, près de Nantes, assume pleinement son rôle d’industrie locale et propre. Une usine engagée pour le made in France et la transition énergétique !

Grâce à l’engagement et au soutien du groupe CETIH, Systovi est un concepteur et fabricant français de solutions énergétiques innovantes. Il aspire à devenir un acteur majeur et engagé d’une industrie française d’avenir, à travers la fabrication de solutions solaires dédiées à l’autoconsommation résidentielle et tertiaire et à faible empreinte carbone. Sa large gamme de produits et de services répond aux besoins des marchés résidentiel et tertiaire, pour produire, stocker et piloter l’énergie solaire et maximiser l’autoconsommation. Le site de production est certifié ISO 9001 et 14001.

youtu.be/bS8n_TLHkVY