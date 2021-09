EDF Renouvelables met en service deux centrales solaires en Nouvelle-Aquitaine

Le groupe EDF vient de mettre en service les centrales solaires de Pardies -Os-Marsillon – Artix (Pyrénées-Atlantiques) et d’Ambès (Gironde). D’une puissance installée totale de 14 MW, ces deux centrales, situées sur les terrains d’anciennes centrales thermiques, contribuent au Plan solaire d’EDF, qui vise à faire du Groupe un des principaux acteurs de l’énergie solaire en France, avec 30 % de part de marché d’ici 2035. Détails !

La centrale solaire implantée sur les communes de Pardies, d’Os-Marsillon et d’Artix (Pyrénées-Atlantiques) a été construite sur le site de l’ancienne centrale thermique EDF ; elle s’étend sur 4,3 hectares et compte 11 500 panneaux photovoltaïques. D’une puissance installée de 4 MW, elle produira chaque année l’équivalent de la consommation électrique d’environ 2 000 habitants. La centrale solaire d’Ambès (Gironde), également implantée sur le site d’une ancienne centrale thermique EDF, occupe quant à elle une surface de 10 hectares. La centrale est composée de 25 000 panneaux photovoltaïques, pour une puissance installée de 10 MW. L’électricité renouvelable qu’elle produira contribuera à répondre aux besoins annuels en électricité de plus de 5 000 habitants.

Un démarche durable

Fruit d’un travail mené en commun avec les élus des territoires concernés, ces deux centrales développées par EDF Renouvelables contribuent à la revalorisation et à la reconversion d’anciens sites industriels de la région Nouvelle-Aquitaine, tout en participant à la transition énergétique et au développement économique du territoire :

• La construction des deux centrales, lancée en 2020, a mobilisé plus de 80 personnes pendant plus d’un an ;

• Deux campagnes de financement participatif ont été organisées pour permettre aux habitants de Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et des départements limitrophes d’investir dans les projets. Elles ont rencontré un grand succès et ont permis de lever 400 000 € au total ;

• L’exploitation de ces deux centrales répond à une démarche durable.

Construire un avenir énergétique neutre en CO 2

L’entretien de la végétation sur le site de Pardies - Os-Marsillon - Artix sera assuré par un fauchage mécanique, sans utilisation de produits phytosanitaires. Une haie paysagère a, par ailleurs, été installée sur la centrale d’Ambès. Pour Martin Leÿs, Directeur Action Régionale EDF en Nouvelle-Aquitaine : « Ces deux centrales solaires d’Ambès et de Pardies, Os-Marsillon, Artix sont le symbole de notre engagement aux côtés de la Région Nouvelle-Aquitaine pour accélérer la transition énergétique sur les territoires et construire un avenir énergétique neutre en CO 2 ». Pour Nicolas Couderc, Directeur France d’EDF Renouvelables : « Nous sommes heureux de contribuer à la transition énergétique de la région Nouvelle-Aquitaine avec la mise en service de ces deux centrales photovoltaïques. Ces projets sont exemplaires, car ils ont permis de revaloriser d’anciens sites industriels au service de la production d’électricité bas carbone ».