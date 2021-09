ENERFIP renforce son actionnariat en faisant entrer Ã  son capital la Caisse dâ€™Epargne de Midi-PyrÃ©nÃ©es

Enerfip est ravie d’annoncer l’entrée à son capital de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, banque régionale du Groupe BPCE. Les fondateurs restent majoritaires. Après le groupe Crédit Agricole entré en 2016, c’est donc un deuxième groupe bancaire mutualiste et de proximité qui fait confiance aux équipes d’Enerfip pour mener à bien sa mission.

Enerfip permet de rapprocher les citoyens des projets d’énergie renouvelable de leur territoire à travers des produits d’épargne verts, locaux, innovants et transparents. Loin de se considérer mutuellement comme des concurrents, les partenaires voient d’importantes synergies à mettre en place pour faire avancer la Transition Energétique et intéresser les citoyens à ce nécessaire mouvement. Enerfip : la fintech engagée pour la transition énergétique

Une communauté de 30 000 membres

Enerfip permet de placer son épargne, à partir de 10 €, en direct dans des projets de la transition énergétique portés par des sociétés spécialistes du secteur. Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en 2015, Enerfip a ainsi permis à sa communauté de 30 000 membres d’investir plus de 125 M€ à un rendement moyen de 5.1%/an sur l’ensemble de l’historique. Plus de 250 parcs photovoltaïques et éoliens, terrestres ou maritimes ont été financés par Enerfip. Sa diversification déjà largement amorcée depuis 2019 avec le financement de projets de méthanisation agricole (11 M€ financés), et d’efficacité énergétique pour réduire la consommation d’énergie des industries et des bâtiments (18 M€ financés) va s’intensifier sur de nouveaux secteurs liés à la transition écologique. Enerfip va également bénéficier en novembre 2021 de l’harmonisation des réglementations sur le financement participatif à l’échelle de l’Union Européenne, et prévoit d’élargir géographiquement son champ d’action dès 2022 au-delà de la France.

Une nouvelle étape de croissance pour Enerfip

Avec un doublement annuel du chiffre d’affaires et des volumes collectés, et un résultat opérationnel bénéficiaire, la fintech est sur une trajectoire particulièrement positive, en ligne avec ses grandes ambitions. C’est dans ce cadre que la société a scellé un partenariat national de diffusion de son offre au sein du réseau Crédit Agricole, déployé régionalement sur un plan opérationnel depuis début 2020. Plus de 10 M€ ont ainsi déjà été souscrits sur Enerfip par des centaines de clients particuliers du Crédit Agricole. L’entrée au capital de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées ne se limite pas à une simple prise de participation dans une jeune société aux belles perspectives, mais s’inscrit réellement dans le cadre d’une stratégie plus globale de la banque et du Groupe BPCE. Combiner la puissance d’un grand groupe à l’agilité d’une PME innovante et technologique, permet d’envisager de belles réalisations futures.

Des produits d’épargne verts, locaux, innovants et transparents

Christophe Le Pape, président du directoire de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées confie : « Le Groupe BPCE et la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées sont engagés en faveur du climat et de la transition énergétique. Nous accompagnons nos clients vers une épargne responsable à impact. Désormais, nous leur permettons de financer des projets d’énergie renouvelable sur leur territoire au travers de produits d’épargne verts, locaux, innovants et transparents proposés par Enerfip.” Et Léo Lemordant, Président et cofondateur d’ENERFIP de conclure : « Mes associés et moi nous réjouissons tout particulièrement de l’entrée au capital d’Enerfip de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées. Le groupe BPCE avec son modèle coopératif partage les mêmes valeurs qu’Enerfip, et il sera un allié très important pour accomplir notre mission de financer la Transition Énergétique des territoires tout en offrant aux citoyens un produit d’épargne attractif, vert et transparent. »

Encadré

Chiffres clés

Création en 2014

125 Millions € collectés depuis sa création

30 000 membres

Un CA 2021 > 1 M€

Plus de 250 projets financés