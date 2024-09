VIDEO : Reflect Orbital veut vendre la lumiÃ¨re du soleil la nuit depuis lâ€™espace pour produire de lâ€™Ã©nergie solaire nocturne

Pour produire de l’énergie solaire la nuit, Reflect Orbital utilisera un satellite doté d’un miroir pour réfléchir la lumière du soleil vers un endroit spécifique de la Terre couvert de panneaux solaires. Il suffisait d’y penser…

Reflect Orbital, une startup californienne, a ouvert des applications pour tous ceux qui souhaitent utiliser un satellite doté d’un miroir pour réfléchir la lumière du soleil vers un endroit spécifique de la Terre après la tombée de la nuit. De quoi pallier la variabilité du solaire ! Le fondateur et PDG de Reflect Orbital, Ben Nowack, a mis au point un tel projet afin de produire de l’énergie solaire la nuit. « J’avais une manière intéressante de résoudre le vrai problème de l’énergie solaire. C’est cette force imparable. Tout le monde installe tellement de panneaux solaires partout. C’est vraiment un excellent candidat pour alimenter l’humanité. Mais la lumière du soleil s’éteint. C’est ce qu’on appelle la nuit. Si vous résolvez ce problème fondamental, vous allongez le temps de production de l’énergie solaire partout » a confié Ben Nowack.

Le miroir orbital de l’entreprise devrait être lancé en 2025 et chacun pourra alors « demander la lumière du soleil » pour les prochains mois. Il y a une « disponibilité limitée » et il y aurait déjà plus de 30 000 applications. Mais cela ressemble en réalité à un test ponctuel : vous ne disposez que de quatre minutes pour un diamètre de 5 km. Aucun prix n’est indiqué.

“Le problème est que l’énergie solaire n’est pas disponible lorsque nous le souhaitons réellement”, a déclaré Nowack en avril lors de la Conférence internationale sur l’énergie spatiale. « Ce serait vraiment formidable si nous pouvions obtenir de l’énergie solaire avant le lever du soleil et après son coucher, car nous pourrions alors facturer des prix plus élevés et gagner beaucoup plus d’argent. Et nous pensons que les technologies basées sur les réflecteurs peuvent résoudre ce problème.

Selon l’Agence internationale des énergies renouvelables, le prix des modules solaires photovoltaïques a chuté de 90 % depuis 2009 et leur efficacité n’a fait qu’augmenter. Cependant, il n’y a toujours pas de solution au manque d’énergie solaire produite les jours venteux et nuageux – et, bien sûr, les nuits. Peut-être que l’achat de la lumière du soleil après la tombée de la nuit via Reflect Orbital pourrait résoudre le problème. “Nous voulons rendre les choses aussi simples que possible. Par exemple, connectez-vous à un site Web, indiquez-nous vos coordonnées GPS et nous vous offrirons un peu de soleil après la tombée de la nuit”, a lancé Ben Nowack lors d’une conférence de presse. Etonnant non !

www.youtube.com/watch?v=4hUNCtDTIZc&t=8s