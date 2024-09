RADIO FRANCE /les hÃ´pitaux en surchauffe, la climatisation solaire comme thÃ©rapie

En plein été, pour les patients des hôpitaux, la climatisation est indispensable. Résultat : une consommation d’électricité qui flambe, alors que les cours mondiaux de l’énergie sont en hausse. Certains hôpitaux ont trouvé la parade : des panneaux solaires pour une énergie moins chère et décarbonée.

Depuis plus de 10 ans, le taux de vétusté des hôpitaux ne cesse de grimper en France, pour atteindre 80 % des équipements et plus de 55 % des bâtiments. Et alors que les besoins énergétiques des établissements de santé augmentent (notamment à cause des vagues de chaleur à répétition) et que la population est vieillissante, l’amélioration du confort thermique est devenue incontournable dans les hôpitaux.

Les factures d’électricité toujours plus élevées ont incité des établissements à faire des travaux d’isolation et à s’équiper de panneaux photovoltaïques, pour produire une partie de l’électricité nécessaire au bon fonctionnement de l’hôpital. Bien souvent à lui seul, le solaire peut couvrir les besoins en climatisation d’un hôpital, par exemple. En outre, la productivité des panneaux est la plus forte l’été, là où les pics d’ensoleillements sont les plus fréquents.

L’entreprise IDEX ETI française de l’énergie bas carbone, enregistre de plus en plus de demandes de pose de panneaux solaires pour des établissements de santé. Édouard Roblot, responsable des bâtiments bas carbone, a déjà équipé six hôpitaux. Tous font face à la flambée des prix : +350% l’année dernière à Évreux. “Les hôpitaux voient bien qu’ils sont dans une impasse budgétaire sur le plan énergétique. Et le solaire photovoltaïque est une des réponses.” Pour l’instant, une dizaine d’établissements de santé sont équipés sur 3000 en France. Mais le marché décolle.

